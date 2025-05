Avant le début des qualifications pour la Coupe du monde, l'équipe nationale suisse effectuera des tests aux Etats-Unis en juin. Murat Yakin attend le retour de joueurs clés et, selon les informations de Blick, il appellera pour la première fois Johan Manzambi, 19 ans.

Murat Yakin annoncera la semaine prochaine sa sélection pour les matches amicaux aux Etats-Unis.

Tobias Wedermann et Sven Schoch

Au cours de la première semaine de juin, la Nati s’envolera pour les Etats-Unis afin d’y disputer deux matches amicaux: contre le Mexique à Salt Lake City et contre les Etats-Unis à Nashville.

L’entraîneur de l’équipe nationale Murat Yakin veut, dans le cadre de ces deux semaines, définir le cadre de base pour les qualifications à la Coupe du monde en automne. Absents au printemps, Manuel Akanji et le capitaine Granit Xhaka feront leur retour. On s’attend aussi à ce que la star montante de Bruges, Ardon Jashari, fasse ses premières apparitions de quelques minutes avec la Nati, après avoir dû déclarer forfait en mars pour cause de blessure.

Alors que Murat Yakin avait fait sensation avec quelques surprises pour les matches de préparation contre l’Irlande du Nord et le Luxembourg, le coach de la Nati ne devrait convoquer qu’un seul débutant la semaine prochaine. Selon les informations de Blick, Johan Manzambi sera sélectionné pour la première fois en équipe nationale jeudi.

Fort dans les duels et polyvalent

Le milieu de terrain de 19 ans s’est rapproché petit à petit du onze de départ du SC Fribourg au cours du deuxième tour et a récemment attiré une grande attention en Bundesliga. Avec deux buts et deux passes décisives lors des cinq derniers matches, l’ancien junior du Servette FC a largement contribué à ce que le club allemand puisse entamer une série positive et même rêver de Ligue des champions avant la dernière journée.

Le talent de Manzambi, qui a quitté Genève en janvier 2023 pour rejoindre les M19 de Freiburg, peut être mis à profit non seulement au milieu de terrain, mais aussi comme meneur de jeu offensif derrière les pointes ou même comme attaquant. Des qualités que Murat Yakin pourrait définitivement utiliser à bon escient pour la Nati.

Julian Schuster, l’entraîneur de Fribourg, ne tarit pas d’éloges sur le jeune Suisse: «A l’entraînement, tu préfères avoir quelqu’un comme Johan dans ton équipe plutôt que chez l’adversaire, car il s’investit énormément et essaie de s’améliorer de semaine en semaine.» Et il ajoute: «Il sait vraiment bien s’imposer dans les duels, offensivement et défensivement.» Avec sa soif de buts, Johan Manzambi serait aussi redoutable dans la finition que dans le jeu de tête. Des attributs que l’on devrait bientôt le voir mettre à l’œuvre sous le maillot de l’équipe nationale.