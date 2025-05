Lors de la célébration du titre de champion du FCB, Taulant Xhaka s'est laissé aller à des chants injurieux contre le FC Zurich et GC. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Cédric Heeb

Taulant Xhaka écope d'un match de suspension après s'être laissé aller à des chants injurieux contre le FCZ et GC lors de la célébration du titre de champion du FCB. La Swiss Football League lui impose en outre de payer une amende de 7500 francs et d'effectuer une «activité d'utilité publique en faveur du football».

Cela signifie que le joueur de 34 ans ne pourra pas participer au dernier match à l'extérieur de la saison contre YB dimanche. Le FCB a toutefois encore la possibilité de faire appel de la sanction. Mais le juge unique a pris en compte dans son jugement, outre les excuses présentées, le fait que le vétéran du FCB termine sa carrière la semaine prochaine contre Lucerne et qu'il aurait manqué ce match s'il avait été suspendu plus longtemps.

«Impact négatif»

Le juge souligne néanmoins dans le communiqué de la SFL que «la peine doit être assortie d'une amende plus élevée et de l'obligation d'effectuer des travaux d'intérêt général en faveur du football. Ceci en réparation de l'impact négatif que son comportement a eu sur le public». Le travail d'intérêt général s'élève à 18 heures et doit être effectué dans les six prochains mois.

Mais Taulant Xhaka doit aussi s'attendre à une sanction de son club. Le tout nouveau champion a annoncé qu'il fixerait également une sanction en interne. Selon le FC Bâle, l'équipe a en effet été informée «à plusieurs reprises et de manière très claire qu'elle devait bien entendu fêter son grand succès de manière exubérante et émotionnelle, tout en conservant à tout moment la décence et le respect».