La fête a été totale à Bâle ce dimanche! Voici le déroulé minute par minute des célébrations, entre cigares, ailes de poulet et engins pyrotechniques.

Entre ailes de poulet et pyrotechnie, la fête a été belle à Bâle

1/26 Bâle brûle! Photo: keystone-sda.ch

Sandro Zulian , Lucas Werder , Manuela Bigler et Stefan Kreis

Comment le FC Bâle a-t-il fêté son titre de champion? Tous les détails de la fête, la première depuis 2017, sont ici!

18h21: Le match entre Servette et YB se termine sur le score de 0-0: Bâle est mathématiquement champion de Suisse! La grande fête débute dans la loge du Parc Saint-Jacques, où l'équipe suit le match ensemble. Peu après, les joueurs se présentent une première fois à la Muttenzerkurve depuis le balcon du stade. Ensuite, la fête se déplace vers le vestiaire de l'équipe.

18h51: la Barfüsserplatz, dans le centre-ville de Bâle, se remplit déjà. Des concerts ont lieu sur la place dédiée à l'Eurovision, quelques mètres plus loin, et les trams circulent encore.

19h27: Entre-temps, des milliers de fans du FC Bâle se sont déjà rassemblés sur le Barfi. Les transports publics ne peuvent plus passer. Et l'Eurovision s'avoue vaincue. A l'origine, des concerts étaient prévus jusqu'à minuit. Pour ne pas se mettre en travers de la fête du FC Bâle, les organisateurs ont changé leur planning à la dernière minute.

19h55: La Muttenzerkurve arrive au Barfi. D'un seul coup, plusieurs milliers de supporters affluent sur la place déjà pleine à craquer devant le casino de la ville. D'une manière ou d'une autre, tout le monde finit par trouver une petite place avec une vue limitée sur le balcon. Le car transportant les joueurs est en route vers le centre-ville.

Un Bâlois d'adoption devient maître de cérémonie

20h07: Visite de marque au restaurant Papa Joe's: Conradin Cramer a fait le déplacement pour assister à la fête des champions du FC Bâle. «Une journée tout à fait exceptionnelle pour la ville de Bâle», déclare le président du gouvernement à Blick. L'après-midi déjà, Conradin Cramer était à l'œuvre dans le centre-ville, lorsqu'il a accueilli les nations participantes lors de la parade de l'Eurovision. «Je suis heureux que l'Eurovision ait laissé suffisamment de place au FC Bâle. Après tout, le FCB est toujours le numéro 1 dans cette ville!», déclare-t-il.

20h14: Les héros bâlois sont arrivés. Le maître de cérémonie Davide Callà s'empare du micro et sort le premier sur le balcon sous les acclamations. «Davide, avance un peu», crie Taulant Xhaka à l'extérieur, où l'entraîneur adjoint chante seul avec les fans. Davide Callà chauffe la foule en dialecte zurichois. Ce n'est pas un problème, affirme l'habitant de Winterthour. «Les Bâlois m'ont adopté. Et j'ai d'ailleurs adopté quelques mots. Au lieu de 'ois', je dis 'uns'», explique l'entraîneur adjoint de la Nati. Pour ses adieux au FC Bâle, le quadruple champion de Suisse porte un maillot de Finn van Breemen, blessé. Ce dernier est le grand malchanceux de la saison bâloise. D'abord, il se blesse gravement aux ligaments croisés et maintenant, le Néerlandais manque la fête du titre pour des raisons familiales.

Davide Callà avec le maillot de Finn van Breemen.

20h32: Entrée en scène des champions. «Avec le numéro 10 - Xherdan Shaqiri», hurle Davide Callà dans son micro, avant que le capitaine ne se présente au balcon. La Barfüsserplatz explose. Et Xherdan Shaqiri brandit un énorme drapeau du FC Bâle.

Soudain, Xhaka tient une torche pyrotechnique dans la main

20h44: Taulant Xhaka a enfin été invité à sortir par le maître de cérémonie Davide Callà. Les supporters, quelques mètres plus bas, allument des pyros, et peu après, le milieu de terrain tient lui aussi une torche. Taulant Xhaka prend ensuite le micro et demande à David Degen de se rendre au balcon, mais celui-ci est introuvable. Après quelques secondes, le patron du FCB sort tout de même.

Taulant Xhaka et son pyro!

21h12: David Degen donne sa première interview en tant que «président-champion» et s'extasie sur Xherdan Shaqiri: «Je lui ai dit tout à l'heure au stade : 'Je te construirai un monument'. Il aurait pu aller en Arabie saoudite, mais il a choisi de venir chez nous». Et le plus important: «Il a livré la marchandise. C'est la grande classe!».

21h28: Les deux enfants de Marwin Hitz vivent sur le Barfi une soirée qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Papa Marwin demande si le duo est fatigué. Aucun des deux ne pense à l'école à ce moment-là.

21h34: Fabio Celestini annonce dans une interview qu'il est tout à fait envisageable d'annuler exceptionnellement l'entraînement de lundi.

21h48 : Albian Ajeti et Taulant Xhaka s'apprêtent eux aussi à répondre aux interviews. «Nous nous sommes battus pour lui toute la saison. Tauli le mérite», explique Albian Ajeti pendant que Dominik Schmid lui sert une boisson rafraîchissante.

Albian Ajeti et Taulant Xhaka veulent prolonger la fête

22h02: D'habitude, le nutritionniste du FC Bâle José Blessa regarde de très près ce que mangent ses joueurs. Mais au restaurant «Papa Joe's», les héros du championnat bâlois se servent sans hésiter de pizzas, d'ailes de poulet et de ribs d'agneau. «Après tout, c'est un Cheat Day très spécial aujourd'hui», déclare Philip Otele. Les cigares des champions sont prêts depuis longtemps, mais aucun Bâlois ne les a encore allumés.

Les cigares des champions sont prêts.

22h11: Albian Ajeti et Taulant Xhaka annoncent qu'ils vont prolonger la fête «Nous serons les derniers à rentrer», dit Albian Ajeti. «Nous ne boirons de l'eau que demain», ajoute Taulant Xhaka.

22h23: Marwin Hitz est le premier à prendre le chemin du retour avec sa famille. Le gardien fait savoir que les enfants doivent retourner à l'école lundi après-midi en Thurgovie.

22h34: Plusieurs milliers de fans du FC Bâle sont encore en train de faire la fête sur le Barfi. Taulant Xhaka a repris le micro. A en croire sa voix, le vétéran a sans doute déjà bu un ou deux verres.

22h59: Dominik Schmid a repris le micro. «Tauli, allume-encore un pyro», demande l'arrière gauche. Mais cette fois-ci, le septuple champion suisse ne craque pas. Peu après, le micro est coupé. Les derniers joueurs disparaissent à l'intérieur du restaurant. Un peu plus tard, Dominik Schmid et Taulant Xhaka se faufilent à nouveau sur le balcon, mais cette fois sans micro.

Kevin Rüegg et Davide Callà sont les derniers à partir

23h23: D'autres joueurs quittent le restaurant. Le gardien de but Tim Pfeiffer est encore là, et il finit en beauté en s'offrant un cigare de champion.

00h12: Kevin Rüegg et Davide Callà sont les derniers à quitter le restaurant. Officiellement, tous les joueurs sont rentrés chez eux. Mais selon les informations de Blick, l'un ou l'autre a probablement pu être aperçu quelque part dans le centre-ville de Bâle bien après minuit.