1/6 Taulant Xhaka se lâche après avoir remporté le titre de champion. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder et Stefan Kreis

Ce n’est de loin pas la seule torche pyrotechnique allumée dimanche soir sur la Barfüsserplatz de Bâle. Mais celle brandie par Taulant Xhaka peu avant 21h pourrait être la seule à avoir des conséquences.

En 2019, après la victoire en Coupe — dernière célébration de titre sur la Barfüsserplatz avant celle de dimanche — Albian Ajeti s’était lui aussi laissé emporter par l’euphorie et avait craqué une torche. Il avait alors écopé d’une lourde sanction interne: selon les informations de Blick, l’attaquant avait dû verser 10'000 francs à une organisation d’utilité publique. Taulant Xhaka pourrait aujourd’hui faire face à une sanction similaire. Rien n’est encore décidé, mais une chose est certaine: il y aura des suites.

«Cela ternit malheureusement la fête après coup»

Le FC Bâle a réagi dès lundi à la mi-journée par un communiqué. Le club y annonce qu’une «sanction interne, encore à définir» sera prise, tout en condamnant fermement les agissements de son joueur. «Même lors de célébrations, de tels manquements aux valeurs du club n’ont pas leur place», écrit le FCB. Le message transmis au groupe avant la fête était pourtant clair: profiter du moment avec émotion et enthousiasme, mais toujours avec décence et respect. Le club prend également ses distances avec des insultes scandées par son joueur, les jugeant de «mauvais goût». Avec le recul, ces écarts ont quelque peu gâché une soirée pourtant inoubliable, marquée par les festivités de dizaines de milliers de supporters venus célébrer le 21e titre de champion du FCB.

Taulant Xhaka a réagi en personne, pour la première fois, lundi matin. «Je regrette profondément ce que j’ai dit et fait hier soir», a-t-il écrit sur Instagram. Et d’ajouter: «Je présente mes excuses au FCZ et à GC, sincèrement. Après huit ans sans titre et alors que ma carrière touche à sa fin, mes émotions ont pris le dessus – mais cela ne justifie pas mes propos, qui ont largement dépassé les limites.»

Des précédents nombreux, des sanctions aussi

Le milieu de terrain espère sans doute que l’affaire restera confinée à l’interne. En mai 2018, les joueurs du FC Zurich Adrian Winter et Mirlind Kryeziu avaient eux aussi allumé de la pyrotechnie lors de la célébration de leur victoire en Coupe. En plus d’une sanction interne, ils avaient été condamnés, près d’un an plus tard, à des amendes avec sursis par le ministère public zurichois pour infraction à la loi sur les explosifs.

En 2019, des images de Christian Fassnacht, torche à la main, avaient également circulé après le sacre d’YB dans la vieille ville de Berne. Il avait alors reconnu «une erreur commise dans l’euphorie du moment» et écopé lui aussi d’une amende interne. Xherdan Shaqiri, en 2010, avait dû payer 800 francs pour une infraction similaire. Deux ans plus tard, Alexander Dragovic et... Granit Xhaka étaient eux aussi sanctionnés.

«Mort et haine au FCZ»

Taulant Xhaka, on l'a compris, ne s’est pas arrêté à la torche. Micro en main, la légende bâloise a multiplié les provocations verbales. Il a notamment souhaité «mort et haine» au FCZ et souhaité que son ancien club, GC, soit relégué en Challenge League. Il s’en est aussi brièvement pris à la police. Le président David Degen a tenté de calmer le jeu depuis le balcon, lâchant un «Schreied nid so e Scheisse» (ne crie pas des conneries comme ça) dans le micro. En vain.

Fort heureusement, plusieurs membres du staff du FCB ont réagi avec sang-froid. Ils ont rapidement apporté un seau refroidisseur pour y éteindre la torche encore incandescente – dont la température peut atteindre les 2000 degrés.