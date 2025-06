La Nati devra faire sans Ramona Bachmann à l'Euro.

Blick Sport

Ramona Bachmann s’est gravement blessée lors du rassemblement de l’équipe nationale féminine à Macolin. L’attaquante a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, survenue mercredi pendant un entraînement, sans contact avec une autre joueuse.

Les examens passés jeudi matin ont confirmé le diagnostic: la joueuse sera absente plusieurs mois et manquera donc l’Euro féminin 2025 organisé en Suisse.

«Je suis anéantie à l’idée de rater cet Euro, surtout à domicile. Ce tournoi représentait un objectif immense pour moi, et j’ai tout donné ces derniers mois pour être prête. Se blesser aussi gravement à quelques semaines du coup d’envoi, c’est extrêmement dur à encaisser. Ne pas pouvoir être sur le terrain et représenter mon pays devant notre public me brise le cœur. Je vais désormais me concentrer sur ma rééducation, mais mon cœur restera toujours avec l’équipe», a réagi Bachmann.

Aucune précision n’a encore été donnée quant à la suite du protocole médical. Aucun renfort ne sera appelé pour remplacer Bachmann durant le stage de préparation à Macolin.