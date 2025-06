Coup de massue pour la Suisse avant l'Euro à la maison

1/5 Ramona Bachmann (à gauche) est forfait pour les Championnats d'Europe à domicile. Photo: keystone-sda.ch

Christian Finkbeiner et Lucas Werder

C’est un coup dur pour l’équipe de Suisse. Selon les informations de Blick, Ramona Bachmann s’est gravement blessée au genou mercredi à l’entraînement. Le diagnostic exact des examens n’a pas encore été établi. Il est toutefois certain que la joueuse manquera l’Euro à domicile qui débutera le 2 juillet.

L’attaquante de Houston Dash faisait partie des joueuses les plus expérimentées et les plus techniques de l’équipe de Pia Sundhage. Ces derniers temps, son état de forme était cependant au cœur de nombreuses discussions.

Alors que Pia Sundhage déclarait lundi que sa numéro 10 n’était pas encore en forme et qu’elle avait donc renoncé à la faire jouer en Ligue des nations, Ramona Bachmann avait quant à elle assuré se sentir bien, mais a indiqué être en surentraînement, raison pour laquelle elle n’était pas sur le terrain mardi. Cette année, Ramona Bachmann n’a fait que quatre brèves apparitions avec l’équipe nationale et son club de Houston. Fin avril, elle est rentrée en Europe pour assister à la naissance de son fils auprès de sa femme Charlotte.

Bachmann a marqué la Suisse

Cette absence est aussi un coup dur pour la joueuse elle-même. Depuis ses débuts en équipe nationale en 2007, la Lucernoise a disputé 153 matches internationaux et marqué 60 buts, ce qui fait d’elle la seconde buteuse de la Nati, juste derrière Ana-Maria Crnogorcevic. Elle a participé aux quatre phases finales de l’équipe nationale.

Ramona Bachmann, qui est partie en Suède en tant que professionnelle dès l’âge de 16 ans, a marqué toute une génération de footballeuses suisses. Pour nombre de ses collègues de l’équipe nationale, elle est un modèle. Elle va maintenant manquer l’apogée de l’histoire du football féminin suisse.