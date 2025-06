Sous un soleil estival, l'équipe de Suisse féminine a lancé sa préparation à l’Euro 2025 à Granges (SO). Devant un public conquis, Alisha Lehmann a aimanté les regards lors d’une séance d’entraînement tout en décontraction.

A Granges, Alisha Lehmann a aimanté tous les regards

Alisha Lehmann était au centre de l'attention ce lundi. Photo: keystone-sda.ch

C’est sous le soleil de Granges, dans le canton de Soleure, que l’équipe de Suisse a débuté sa semaine d’entraînement ce lundi. Une séance d’un peu plus d’une heure, en présence de plusieurs centaines de curieux, dont de très nombreuses adolescentes, venues observer Alisha Lehmann et ses coéquipières en chair et en os.

D’ailleurs, le nom de la Bernoise, presque à domicile (elle est née à Tägertschi, à 65km de là), se trouvait quasiment sur toutes les lèvres. Chaque but, chaque geste un tant soit peu spectaculaire était chaleureusement applaudi par l’assistance. Tout comme son arrivée sur la pelouse quelques minutes plus tôt.

En une phrase: la joueuse de la Juventus était de loin la plus attendue dans la charmante enceinte du FC Granges 15, deuxième du dernier du championnat de 2e ligue. Un jeune supporter a même franchi la main courante durant l’échauffement pour tenter d’arracher un selfie. Raté puisqu’elle s’est reculée à son arrivée et qu’un membre de l’ASF est venu cueillir et remettre à l’ordre l’intrus.

Plus de 1000 curieux présents

Dans la seule tribune du stade en revanche, rares étaient encore les maillots floqués à son nom. Ou à l’une de ses coéquipières tout court. Les maillots du Barça ou encore de l’équipe de Suisse masculine étaient majoritaires. Cela pourrait bien changer si l’équipe brille cet été.

L'équipe de Suisse a entamé sa préparation pour l'Euro ce lundi à Grenchen. Photo: keystone-sda.ch

Sur le terrain, du jeu. Beaucoup de jeu. Et avec notamment les présences de Naomi Luyet, qui va devoir montrer à Pia Sundhage qu’elle est suffisamment en forme pour jouer un rôle à l’Euro, et de Ramona Bachmann, elle qui va devoir fournir un gros travail physique pour être prête pour le 2 juillet, date du match d’ouverture face à la Norvège.

Reprise en douceur à Granges

À noter encore la présence sur le rectangle vert de Johan Djourou, coordinateur sportif de l’équipe, toujours là pour prodiguer quelques conseils à qui le sollicitait. Mais aussi pour échanger quelques jongles en fin de séance avec les joueuses.

Une reprise en douceur, donc, pour les 30 joueuses sélectionnées pour cette première semaine de préparation en vue du grand raout européen. Un bain de foule revigorant, avant d’entrer dans le vif de leur mission Euro 2025.