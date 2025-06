Dan Ndoye pourrait devenir dans les prochains jours le deuxième footballeur suisse le plus cher de l'histoire. Naples, champion d'Italie, ferait de l'œil au joueur de la Nati. Et celui-ci n'y est pas insensible.

Dan Ndoye deviendra probablement le deuxième Suisse le plus cher de l'histoire

1/5 Dan Ndoye pourrait être transféré à Naples. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder et Tobias Wedermann

Le but de Dan Ndoye contre le Mexique samedi dernier pourrait être son dernier but en équipe nationale en tant que joueur de Bologne. Après une nouvelle saison sensationnelle avec les Rossoblu – qui s’est terminée par la première victoire en Coupe depuis 51 ans pour le club – il est très probable que l’ailier soit convoité par d’autres formations cet été. Interrogé par Blick, le Vaudois ne veut toutefois pas se laisser aller à des confidences sur son avenir: «Pour l’instant, je suis toujours joueur de Bologne. Maintenant, je suis avec la Nati et c’est tout ce à quoi je pense en ce moment», assure le joueur.

Dans une interview accordée à la RSI après le match amical contre le Mexique, Dan Ndoye s’était néanmoins montré tout à fait ouvert à un départ de Bologne. À la question de savoir où il allait jouer la saison prochaine, le joueur de 24 ans a répondu: «Je ne sais pas. Dans le football, on ne sait jamais.» Après l’équipe nationale, le joueur aura quelques jours de vacances. Ce n’est qu’ensuite qu’il pensera à son avenir.

Très apprécié, Dan Ndoye est scruté de près, notamment par Naples. L’entraîneur du champion d’Italie Antonio Conte aurait une grande estime pour l’international. Un point qui n’a pas échappé au principal interéssé: «Si une équipe qui a remporté le Scudetto veut vous avoir, avec un entraîneur comme Conte, c’est toujours une bonne chose», lance le Suisse au sujet de cette rumeur.

Le deuxième Suisse le plus cher

Les paroles du Vaudois ne sont pas passées inaperçues en Italie. Lundi, Dan Ndoye a même fait la Une du «Corriere dello Sport». Outre l’intérêt de Naples, la star de Bologne figure également en bonne place sur la liste de souhaits de clubs anglais et espagnols. Selon les informations de Blick, l’entourage du joueur souhaite prendre une décision rapidement. Mais il est quasiment acquis que l’ailier quittera Bologne.

Dan Ndoye devrait rapporter environ 40 millions de francs au club d’Émilie-Romagne, ce qui en ferait de loin le deuxième footballeur suisse le plus cher de l’histoire. La première place est occupée par Granit Xhaka, transféré en 2016 de Gladbach à Arsenal pour 45 millions.