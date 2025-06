Deuxième but en sélection pour Dan Ndoye! L'ailier vaudois s'est montré décisif samedi face au Mexique, confirmant prendre de plus en plus de place dans le schéma offensif de Murat Yakin.

Le lion du Sénégal score pour la Suisse! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le deuxième but en sélection de Dan Ndoye ne présente certes pas la même importance que le premier, cette réussite inscrite à Francfort face à l'Allemagne, hôte de l'Euro 2024. Ce jour-là, l'ailier vaudois avait vu sa cote grimper de plusieurs millions lorsqu'il avait donné l'avantage à la Nati face à la sélection de Julian Nagelsmann, mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'avait plus marqué depuis ce fameux jour de juin dernier, voilà une année maintenant. Sa vingt-et-unième sélection a donc été la bonne, ce samedi à Salt Lake City face au Mexique, lorsqu'il a trompé à Raul Rangel à la 70e pour inscrire le 3-1 pour la Nati.

«J'ai déjà eu une occasion en première période, j'ai voulu enrouler au deuxième poteau, mais le gardien avait bien anticipé. En me représentant face à lui, j'ai décidé de la mettre au premier cette fois. Et j'ai bien fait!», souriait-il après la rencontre.

L'occasion manquée de la 22e face à Raul Rangel. Photo: keystone-sda.ch

Le Vaudois le sait, il est très attendu sur ses statistiques, un aspect qu'il a fait évoluer cette saison en Serie A avec Bologne, où il a marqué huit fois et offert quatre passes décisives. Et, bien sûr, il s'est montré décisif au meilleur moment, inscrivant le seul but de la finale de la Coupe d'Italie face à Milan. «J'ai marqué beaucoup de buts en Serie A et maintenant, ce que je veux, c'est avoir cette continuité en équipe de Suisse. C'est important pour moi d'être tout le temps décisif et d'aider l'équipe dans laquelle je joue, que ce soit Bologne ou la Nati, non seulement en jouant bien, mais aussi en marquant.»

Le plein de confiance avant septembre

Parmi les points positifs de cette victoire 4-2 face au Mexique samedi, le fait qu'il ait marqué, bien sûr, qu'il ait élu «Man of the match», un peu, mais aussi et surtout le fait que plusieurs joueurs offensifs aient eux aussi trouvé le chemin des filets (Breel Embolo, Zeki Amdouni, Fabian Rieder). «Oui, c'est bien pour la confiance, il faut continuer comme ça. Ce match d'aujourd'hui avait une certaine importance de ce point de vue là aussi, car on veut arriver à fond dans les qualifications de septembre. C'est le dernier rassemblement, après, on sera en plein dedans et on n'aura pas le droit à l'erreur. Donc arriver avec le plein de confiance, c'est top.» En espérant que cette bonne forme offensive se matérialise également par des buts mardi à Nashville face aux Etats-Unis.

«Man of the match»! Photo: TOTO MARTI

«On a très peu de temps pour préparer ces qualifications. On prend cette tournée très au sérieux et cette victoire, on la voulait. Il y a des choses intéressantes à retenir, même si on peut en améliorer d'autres. On a travaillé tactiquement cette semaine, on a essayé divers systèmes. Je pense qu'on a des automatismes encore à trouver», relève-t-il, en faisant référence à ce qui était flagrant en première période, principalement en défense. Murat Yakin, confronté au forfait de Denis Zakaria, avait opté pour un 4-5-1, en tout cas dans les phases avec ballon, et c'est peu dire que les moments de flottement ont été nombreux au sein de l'arrière-garde de la Nati avant la pause, même en menant 1-0.

Une flexibilité qui plaît à l'imprévisible Murat Yakin

Le très polyvalent Dan Ndoye, qui a joué côté gauche ce samedi, peut évoluer partout, et Murat Yakin apprécie sa flexibilité. Mais plus que son cas personnel, le Vaudois préfère évoquer la belle harmonie collective régnant au sein de l'équipe durant cette tournée américaine, qui doit être fondatrice pour la suite.

Le Vaudois n'a pas manqué de saluer les supporters suisses présents à Salt Lake City. Il a été l'un des deux seuls joueurs de la Nati à le faire avec Remo Freuler... Photo: keystone-sda.ch

«C'est top, franchement, de partir un peu, de changer d'air. C'est positif, on se retrouve entre nous, on échange, on vit une expérience différente, y compris dans les moments hors foot à l'hôtel. On vit des moments de partage et je suis persuadé que cela aura son importance par la suite», explique celui qui assure être encore un joueur de Bologne pour l'instant, alors que plusieurs clubs européens de premier plan seraient prêts à s'attacher ses services. «Je ne pense pas à ça. Je suis aux Etats-Unis avec la Nati, pleinement concentré.»

Une visite aux Utah Jazz fortement appréciée

S'il est là pour jouer au football et préparer les qualifications de septembre, Dan Ndoye a pu vivre un moment important pour lui cette semaine. Grand amateur de basket, il a pu aller avec ses coéquipiers découvrir les installations des Utah Jazz et échanger avec les dirigeants du club de NBA. Si le joueur qu'il suit particulièrement s'appelle Luka Doncic, et joue désormais aux Lakers, le Vaudois n'en a pas moins apprécié la visite du Delta Center.

Dan Ndoye aime se rendre à Bologne pour assister aux matches de basket de la très performante équipe locale et a apprécié la visite des Utah Jazz. Photo: keystone-sda.ch

«J'adore le basket! Pouvoir visiter d'autres sports, voir dans quel environnement ils travaillent, c'était très enrichissant pour moi. On a pu vivre une belle expérience avec l'équipe», explique l'ailier de la Nati, qui n'en a pas profité pour échanger avec les joueurs des Utah Jazz. «Il y avait de jeunes joueurs, mais ils étaient en train de travailler, on ne les a pas dérangés. On a pu échanger avec le coach, il nous a donné de bonnes infos et on a pu apprendre comment ils travaillaient, dans quelles conditions.» Un échange qui restera inoubliable. Comme son deuxième but en sélection. Une réussite qui en appelle beaucoup d'autres.