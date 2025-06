Trop peu de défenseuses: Alerte rouge pour la Nati!

1/6 Viola Calligaris et Noelle Maritz sont deux des sept arrières convoquées. Photo: Sven Thomann

Un simple coup d'œil à la première sélection helvétique révèle le problème. Pia Sundhage a convoqué 33 joueuses de champ pour la préparation à l'Euro, mais seules sept d'entre elles sont des défenseuses nominales. L'une d'entre elles est Eseosa Aigbogun, qui n'a pas joué de match international depuis décembre 2023.

La Nati manque de personnel défensif à trois semaines du début de l'Euro. Un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui pourrait s'accentuer en fonction du déroulement du tournoi. «Cela aiderait l'équipe si nous avions plus de défenseuses à l'avenir, constate Luana Bühler, l'une des sept. Mais on ne peut rien changer à la situation dans l'immédiat. Chacune est maintenant sollicitée et doit prendre ses responsabilités». La Lucernoise est la véritable cheffe de la défense, mais elle était absente dernièrement contre la France et la Norvège en raison d'une blessure au pied.

Pas beaucoup de temps de jeu

L'exemple de Luana Bühler révèle le problème suivant. Elle a été occasionnellement blessée et n'était plus que le deuxième choix de Tottenham lors de la deuxième moitié de saison. Viola Calligaris n'a pas non plus joué régulièrement à la Juventus, Nadine Riesen à Francfort et Eseosa Aigbogun à l'AS Roma ont partagé le même sort. Seules Noelle Maritz (Aston Villa), Julia Stierli (Fribourg) et Laia Ballesté (Espanyol) avaient une place de titulaire dans leurs clubs, mais Maritz est la seule à être une titulaire indiscutable. Laia Ballesté passera-t-elle le cut? Ce n'est pas certain.

Au printemps, Pia Sundhage n'a cessé d'attirer l'attention sur le problème de la défense, d'autant plus que la Nati va disputer trois matches en neuf jours lors de l'Euro. Mais elle n'a pas trouvé d'option supplémentaire en défense centrale. Ana-Maria Crnogorcevic (34 ans), actuellement blessée, a été testée à l'entraînement dans la défense à trois, ce qui n'est pas absurde en raison de sa flexibilité et de son jeu de tête. Lia Wälti (32 ans) a déjà joué au centre de la défense, mais ce serait le scénario d'urgence.

Le passage à une chaîne de quatre pourrait atténuer le problème: Bühler et Calligaris au centre, avec Stierli et Ballesté en back-up. Maritz et Riesen à l'extérieur, où Crnogorcevic ou Meriame Terchoun (29 ans) pourraient également jouer. Formation ou pas: le plus important est que la Nati soit épargnée par les blessures en défense. Sinon, elle risque de s'effondrer.