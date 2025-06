Joueuse ou influenceuse? Alisha Lehmann divise

Alisha Lehmann? Un nom qui polarise. Pour les uns, elle est une femme d'affaires géniale. Pour les autres, une footballeuse surestimée et pour d'autres encore, une bénédiction pour l'équipe nationale. Et si tout ceci était en partie vrai?

1/12 Plus une footballeuse ou une influenceuse? Alisha Lehmann est un phénomène dans le football suisse. Photo: TOTO MARTI

Daniel Leu et Christian Finkbeiner

Le terrain de sport du SV Mühlbach am Hochkönig trône bien au-dessus du village. Début juin de l'année dernière, le club régional dans la région de Salzbourg affronte l'USV Zederhaus. Ce vendredi soir-là, 230 spectateurs ne veulent pas manquer le dernier match de la saison. On exulte (victoire 4-1 à domicile), on fait la fête.

Lorsqu'un adolescent grisé se rend compte qu'il y a un Suisse sur place, il n'a plus qu'un seul sujet de conversation: le football. À la veille de l'Euro en Allemagne, ce n'est pas de Granit Xhaka, de Xherdan Shaqiri ou de Yann Sommer qu'il veut parler, mais bien d'Alisha Lehmann. Écoutons brièvement le son original non censuré. «Hé, cette Lehmann, elle a au moins un beau cul», dit-il, sorti de nulle part, avant de s'enquiller une nouvelle bière.

Cet épisode montre de manière hélas crue et dégradante une réalité: Alisha Lehmann est un phénomène qui fait parler de lui auprès de nombreux fans, et pas uniquement en Suisse. À seulement 26 ans, elle a déjà disputé 59 matches internationaux avec l'équipe nationale. Mais il y a aussi ce «au moins». Il suggère qu'elle est moyenne sur le plan sportif, mais que son apparence, son style et son attitude justifient d'en parler.

Sous les feux de la rampe à 16 ans déjà

Ces jours-ci, le nom d'Alisha Lehmann est à nouveau sur toutes les lèvres. Vendredi, l'ASF dévoilera sa sélection de 23 joueuses pour l'Euro à domicile. La Bernoise, qui a renoncé à l'Euro en Angleterre en 2022 en raison de problèmes mentaux, parviendra-t-elle à intégrer l'équipe? Les avis sont partagés. Pour les uns, elle doit absolument en faire partie. Pour les autres, il y a au moins 23 meilleures candidates.

Celui qui étudie ses performances footballistiques jusqu'à présent et son palmarès peut effectivement conclure que ses prestations sur le terrain ne sont que moyennes et qu'elle n'a pratiquement aucune chance face aux jeunes en pleine ascension comme Sydney Schertenleib, Alayah Pilgrim ou Iman Beney.

Avant cette saison, on cherchait en vain un titre sur son CV sportif. En 2018, celle qui jouait à YB à l'époque n'a été élue que meilleure buteuse officieuse de la Coupe de Suisse. Cela parce qu'elle avait notamment marqué deux fois lors du 1er tour contre Concordia Bâle (2e ligue) et quatre buts lors du 2e tour contre Courgevaux (1re ligue). Mais ce printemps, Lehmann a eu plusieurs raisons de se réjouir: avec la Juventus de Turin, elle a remporté le doublé et a également participé à la Ligue des champions. Mais sur les 39 matches qu'elle a disputés, elle n'a été titularisée que huit fois.

L'ancienne junior du FC Konolfingen s'est retrouvée pour la première fois sous les feux de la rampe en 2015, lorsque l'équipe nationale des moins de 17 ans a joué les trouble-fêtes lors de l'Euro en Islande et s'est hissée jusqu'en finale. Lehmann, qui n'avait alors que 16 ans, a participé à tous les matches. Et son entraîneuse Monica Di Fonzo ne tarissait pas d'éloges: «C'est une de nos poussines. Elle est toujours positive, elle a toujours un sourire sur le visage. Une boule d'énergie qu'il est difficile d'arrêter».

Des aimants avec des images érotiques

Via West Ham, Everton et Aston Villa, elle a atterri en 2024 à la Juventus de Turin, probablement aussi grâce à son ami de l'époque, le footballeur brésilien Douglas Luiz, qui avait lui aussi rejoint la Vieille Dame peu de temps auparavant. Selon «Soccerdonna», le pendant féminin de «Transfermarkt», la valeur marchande de la Suissesse est actuellement de 65'000 euros. Cela semble peu, mais auparavant, elle aurait reçu l'équivalent d'un salaire annuel à six chiffres à Aston Villa. C'est à nouveau beaucoup d'argent pour la footballeuse bernoise.

Pourquoi gagne-t-elle si bien sa vie? Nous en revenons à ce fameux «au moins». Sur les terrains, ses longs cheveux blonds sont attachés en queue de cheval, ses cils et ses yeux sont fortement maquillés. Sur les réseaux sociaux, elle privilégie les poses lascives en étant peu habillée.

Un plan qui, de son point de vue, fonctionne. Selon l'analyste «Gracenote Nielsen», un seul de ses posts sur Instagram adressé à ses 16,7 millions d'abonnés peut valoir jusqu'au montant incroyable de 272'000 francs.

Ceux qui le souhaitent peuvent également regarder des photos exclusives d'elle sur la plateforme «Fantime». À condition qu'il (ou elle) souscrive un abonnement. Le mois coûte 10 dollars, l'année la modique somme de 84 dollars. On peut aussi acheter sur son site des aimants photo avec des images érotiques pour 23 francs ou une tasse à café pour 13 francs. On y voit également une Alisha Lehmann légèrement vêtue.

«Elle est maquillée, et alors?»

Le fait que Lehmann soit bien plus qu'une footballeuse et qu'elle fasse désormais la une des journaux le plus souvent en dehors du terrain est également prouvé par le fait suivant: si l'on tape son nom sur Google, le moteur de recherche propose les mots suivants: «non maquillée, partenaire, salaire, avant après, petite amie».

Si l'on ne lisait que ces mots, il ne viendrait à l'idée de personne qu'il doit s'agir d'une footballeuse professionnelle. Mais elle-même voit les choses différemment. Il y a un an, elle déclarait à ce sujet: «Je ne suis pas une influenceuse. Mon métier est footballeuse. Seulement footballeuse. Beaucoup de gens l'oublient souvent». Selon elle, elle utilise ces plateformes uniquement pour faire connaître le football féminin aux gens. Elle n'a toutefois pas révélé comment y parvenir avec une tasse à café ornée d'une photo sexy.

Elle a récemment reçu le soutien de sa mère Sarah Guggisberg, qui a défendu sa fille avec passion sur Instagram et a ainsi réglé ses comptes avec ses détracteurs et leurs commentaires haineux. «C’est dommage que vous deviez toujours dire des choses aussi négatives sur ma fille. Elle est maquillée, et alors? Elle joue depuis des années dans les meilleurs championnats. Ce n’est certainement pas parce qu’elle ne fait que se maquiller. Vous ne la connaissez pas du tout et ne savez pas à quel point elle est une personne merveilleuse. Même sans maquillage, elle est une belle jeune femme, mais plus important encore, elle a un très bon cœur. Alors chers concitoyens, réfléchissez à ce que vous écrivez sur une personne et comment vous l'écrivez avant de dire du mal d'elle».

«Alisha est un cadeau»

La Bernoise devrait également être consciente du fait qu'Alisha Lehmann heurte par son style et son modèle commercial. C'est aussi l'avis de Jasmina Covic. Elle a autrefois fondé la Women's Football Agency, la première agence de joueurs pour footballeuses. En 2022, elle a répondu à la question du Blick de savoir si elle aimerait aussi conseiller la Suissesse: «Honnêtement, je réponds non. Nous conseillons des femmes qui veulent jouer au football, pas celles pour qui le football est avant tout un instrument de marketing. Je ne lui en veux pas, mais Alisha est l'exemple parfait du 'sex sells'».

Nous voilà revenus au «au moins». Un «au moins» que tout le monde ne partage pas, loin de là. Kathrin Lehmann, ancienne gardienne de l'équipe nationale, voit les choses tout autrement: «Mon homonyme est une personnalité formidable. Elle est si importante pour le football mondial et c'est un cadeau». Pourquoi pense-t-elle ainsi? «Si elle parvient, grâce à son influence, à ce que davantage de filles et de femmes veuillent jouer au football et que davantage de personnes suivent le football féminin, elle aura tout fait de la bonne manière. Le fait que l'on trouve désormais même des bikinis et des extensions de cils de sa main est tout de même formidable. Je ne peux pas comprendre que certains aient un problème avec ça».

À cela s'ajoute le fait qu'Alisha Lehmann s'intègre totalement dans l'équipe nationale. «Si l'ASF ne la sélectionnait pas pour l'Euro, ce serait à mon avis une grande erreur. Elle est totalement intégrée et accepte aussi son rôle de joker». Cela semble effectivement être vrai. Alors qu'auparavant, il y avait de temps en temps des rumeurs selon lesquelles Alisha Lehmann était un électron libre dans l'équipe, ces voix se sont entre-temps tues. Elle a manifestement trouvé son rôle. De nombreux membres de la Nati apprécient son attitude.

Le capitaine Wälti défend Lehmann

La capitaine de l'équipe nationale, Lia Wälti, l'a également confirmé dans l'émission «Gredig direkt» de la SRF: «Je trouve que l'on juge toujours très vite et que l'on invente une histoire alors que l'on ne connaît pas du tout la vérité. Alisha a une ambition énorme et sa priorité est le football. Nous voyons qu'elle s'investit autant que les autres».

Ses activités sur les réseaux sociaux n'ont définitivement aucune influence sur l'équipe, a encore expliqué Lia Wälti. «Honnêtement, elle ne fait pas partie des cinq premières joueuses auxquelles je pense qui sont le plus sur leur téléphone portable. Il y en a d'autres qui scrollent beaucoup plus sur Tiktok et les réseaux sociaux. Quand on est ensemble, elle est avec nous et fait exactement la même chose que nous et rien pour les réseaux sociaux».

Pour elle, les critiques sur sa coéquipière n'ont donc pas lieu d'être. «J'écris aussi un livre pour enfants à côté, j'étudie et je passe ma licence de coach. Mais personne ne dit rien sur moi parce que je fais des choses qui sont peut-être un peu mieux considérées».

Elle prend beaucoup de temps pour ses fans

Même son de cloche chez Johan Djourou, coordinateur sportif de l'équipe nationale féminine depuis 2024. Lui aussi fait l'éloge d'Alisha Lehmann. «Bien sûr, on parle toujours beaucoup d'Alisha. Je la connais bien, elle a une super attitude et elle se donne toujours à 100% à l'entraînement et en matches. Ses points forts sont sa vitesse et sa capacité à marquer des buts, mais elle sait aussi bien garder le ballon. Du point de vue de la qualité, elle a certainement de bonnes chances de participer à l'Euro, mais c'est bien sûr Pia Sundhage qui doit décider en dernier ressort».

Si l'on laissait les fans de football décider si Lehmann doit participer ou non à l'Euro, la réponse serait sans doute claire, car peu importe où elle se produit, l'affluence et les cris sont toujours de loin les plus importants lorsqu'elle est présente. C'était le cas par exemple la semaine dernière lors de l'entraînement public à Granges, où Lehmann était une fois de plus au centre de l'attention et où l'on entendait sans cesse des cris «Alisha, Alisha». En outre, elle prend régulièrement beaucoup de temps après les entraînements pour répondre aux innombrables demandes de selfies et d'autographes des fans.

En revanche, si l'on laissait les journalistes décider, la réponse serait sans doute moins évidente, car la relation entre elle et les médias est compliquée. Cela est dû en partie à son manager anglais, mais sans doute aussi à elle-même. Alisha Lehmann donne rarement des interviews, et quand elle en donne, elles ressemblent plutôt à des publireportages, car elle parle alors surtout de projets ou de produits quelconques. Par exemple de la Baller League, dans laquelle elle est désormais également impliquée.

La difficulté de travailler avec elle s'est aussi manifestée en novembre 2023, lorsque la Nati a été invitée au Palais fédéral et que l'ASF a été heureuse d'accueillir tous les journalistes qui ont participé à cette manifestation de relations publiques. Lorsque Blick a demandé aux joueuses de donner leurs pronostics pour le tirage au sort de l'Euro masculin, toutes se sont prêtées au jeu sans hésiter, à l'exception d'une seule: Alisha Lehmann. Lors de la même manifestation, elle a tout simplement interrompu une interview avec une journaliste romande après quelques minutes.

La décision de savoir si Alisha Lehmann pourra ou devra donner des interviews dans les semaines à venir en tant que joueuse de l'équipe de Suisse lors de l'Euro sera prise vendredi. Mais il y en a un qui serait certainement très content: le jeune fan de foot du SV Mühlbach am Hochkönig.