Pour l'heure, il est impossible de savoir quand le Français sera de retour au jeu.

Kylian Mbappé a été hospitalisé en Floride pour une gastro-entérite aiguë, selon un communiqué publié jeudi par le Real Madrid. Cette nouvelle survient alors que l'équipe est aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs.

Le joueur n'a pas pu participer aux activités de l'équipe depuis son arrivée en Floride, explique RMC Sport et des médias espagnols. Le joueur français a manqué les séances photos et n'a pas pu jouer lors du premier match du Real Madrid contre Al-Hilal mercredi (1-1). «Notre joueur Kylian Mbappé souffre d'une gastro-entérite aiguë et a été hospitalisé pour divers examens et traitements», a déclaré le club dans son communiqué officiel. Cette situation inattendue a perturbé les plans de l'équipe pour le tournoi. L'absence de Mbappé est un coup dur pour le Real Madrid, qui comptait sur sa star pour briller dans cette compétition internationale.

Le club n'a pas fourni de détails supplémentaires sur la durée prévue de l'hospitalisation ou sur le moment où Mbappé pourrait rejoindre l'équipe. Les fans et les observateurs du football attendent avec impatience des mises à jour sur l'état de forme du joueur et sur son possible retour sur le terrain. Nombreux sont ceux qui critiquent le calendrier surchargé de la FIFA qui aurait un impact négatif sur la santé des joueurs après des saisons déjà très remplies.