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Plus précoce que Tiger Woods
Le monde du golf a un nouveau prodige

Blades Brown est devenu dimanche le plus jeune vainqueur du PGA Tour depuis 1931. Ceci en s'imposant en play-off lors du World Wide Technology Championship à Cabo San Lucas au Mexique.
Publié: il y a 3 minutes
Blades Brown est-il le futur patron du golf mondial?
Photo: AP Photo/Ross D. Franklin
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ATS Agence télégraphique suisse

A 19 ans, cinq mois et 18 jours, le golfeur originaire du Tennessee, qui a renoncé à l'université pour passer professionnel, fait notamment mieux que Jordan Spieth, ancien no 1 mondial qui a remporté son premier tournoi juste avant ses 20 ans en 2013.

Blades Brown avait entamé la quatrième et dernière journée avec un retard conséquent de sept coups, à la neuvième place ex aequo, mais grâce à dix birdies il a arraché le play-off, lors duquel il s'est imposé face à Ben James, un autre joueur prometteur.

L'Américain a décroché deux deuxièmes places cette saison sur le Korn Ferry Tour et est devenu le mois dernier le plus jeune joueur de l'histoire à obtenir sa carte pour le PGA Tour grâce à ce circuit de développement.

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