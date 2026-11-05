Le Jurassien Grégoire Saucy titularisé avec McLaren

Le Jurassien Grégoire Saucy a été titularisé par McLaren pour la prochaine saison d'endurance (WEC), a annoncé l'écurie mercredi. Il disputera les 24h du Mans en Hypercar en 2027.

ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir «joué un rôle crucial dans le programme de test et le développement», la marque britannique a choisi de lui donner sa chance l'an prochain. Champion d'Europe de F4 en 2021, Saucy a fait le choix de privilégier l'endurance en 2024, comme il l'a confié à la RTS. «J'ai participé trois fois aux 24 Heures du Mans: deux fois en GT et une fois en LMP2. De se dire qu'en 2027, je le ferai dans la catégorie reine en Hypercar avec McLaren, c'est fou», a-t-il déclaré.

Grégoire Saucy marche ainsi dans les pas de son compatriote Sébastien Buemi, vainqueur à quatre reprises des 24 Heures du Mans avec Toyota entre 2018 et 2022. Le Vaudois de 38 ans, qui a annoncé à la mi-août mettre un terme à sa carrière en Formule E, sera également de la partie lors de la prochaine saison d'endurance.