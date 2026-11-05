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Le Jurassien Grégoire Saucy titularisé avec McLaren

Le Jurassien Grégoire Saucy a été titularisé par McLaren pour la prochaine saison d'endurance (WEC), a annoncé l'écurie mercredi. Il disputera les 24h du Mans en Hypercar en 2027.
Publié: il y a 2 minutes
Grégoire Saucy va représenter McLaren (archives).
Photo: Formula Motorsport Limited via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir «joué un rôle crucial dans le programme de test et le développement», la marque britannique a choisi de lui donner sa chance l'an prochain. Champion d'Europe de F4 en 2021, Saucy a fait le choix de privilégier l'endurance en 2024, comme il l'a confié à la RTS. «J'ai participé trois fois aux 24 Heures du Mans: deux fois en GT et une fois en LMP2. De se dire qu'en 2027, je le ferai dans la catégorie reine en Hypercar avec McLaren, c'est fou», a-t-il déclaré.

Grégoire Saucy marche ainsi dans les pas de son compatriote Sébastien Buemi, vainqueur à quatre reprises des 24 Heures du Mans avec Toyota entre 2018 et 2022. Le Vaudois de 38 ans, qui a annoncé à la mi-août mettre un terme à sa carrière en Formule E, sera également de la partie lors de la prochaine saison d'endurance.

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