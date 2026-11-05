Le circuit dissident LIV Golf va fermer après cinq années qui ont ébranlé le monde du golf professionnel, a-t-il annoncé jeudi. Le projet de relance a été abandonné en raison de la perte du principal soutien saoudien.

Le circuit dissident LIV définitivement dans le trou

Le circuit dissident LIV définitivement dans le trou

ATS Agence télégraphique suisse

L'annonce fait suite à des informations selon lesquelles la société de capital-investissement BC Partners Credit, principal porteur du projet «LIV 2.0», s'était retiré après avoir échoué à convaincre plusieurs golfeurs vedettes de s'engager pour la prochaine saison.

Dans un communiqué, LIV Golf s'est contenté d'indiquer que les tentatives d'accord sur sa restructuration avec BC Partners avaient échoué.

L'ancien circuit, soutenu par l'Arabie saoudite et qui avait bouleversé le golf mondial en attirant des vedettes du circuit traditionnel du PGA Tour, commencera à liquider ses actifs restants lundi, a indiqué le tribunal.

Le LIV (54 en chiffres romains) promettait de renouveler le golf avec des parcours de 54 trous (contre 72 pour le PGA Tour), des départs simultanés (shotgun), de la musique dance et des stars sur les greens. Mais il n'a pas réussi à détrôner le PGA Tour - des discussions en vue d'une fusion n'ont pas abouti - ni à décrocher un contrat de diffusion majeur et à séduire le public.