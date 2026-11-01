Oracle, SpaceX, Starlink et AWS comme sauveurs de la fédération mondiale de bobsleigh? L'IBSF espérait 5 millions de la part de ces sponsors miraculeux, mais plusieurs échéances de paiement sont déjà passées.

La fédération mondiale de bobsleigh attend les millions d'Elon Musk depuis des mois

La fédération mondiale de bobsleigh attend les millions d'Elon Musk depuis des mois

Matthias Dubach

C’est une histoire étrange. Un jour, la fédération mondiale de bobsleigh (IBSF) a annoncé à ses délégués médusés que la crise financière qui durait depuis longtemps serait résolue d’un seul coup, l’hiver suivant. Comment cela? Selon les informations de Blick, l’IBSF a annoncé des contrats de sponsoring qui rendrait jaloux la FIFA, la Formule 1 ou la NFL.

Les grandes marques mondiales Oracle, SpaceX, Starlink et AWS sont citées comme nouveaux partenaires du bobsleigh. Les délégués n’en croient pas leurs oreilles. Tout cela semble trop beau pour être vrai. Car en clair, cela signifierait que trois des hommes les plus riches du monde, tous Américains, souhaiteraient prétendument rejoindre l’IBSF aux finances exsangues: Larry Ellison avec Oracle, Elon Musk avec SpaceX et Starlink, ainsi que Jeff Bezos avec AWS, une filiale d’Amazon.

Un Monégasque aux manettes

Il ne semble pas particulièrement crédible que trois milliardaires mondialement célèbres veuillent soudain apparaître comme les soutiens d’une minuscule fédération de sports d’hiver, mais à l’IBSF, on veut croire à ce scénario insensé. Ainsi, les soucis financiers seraient de l’histoire ancienne et il est question d’un contrat de 5 millions d’euros.

Cet accord aurait été décroché par l’ancien pilote de bobsleigh David Tomatis, originaire de Monaco, un ami du prince et membre de longue date du comité exécutif de l’IBSF. Les contrats avec les entreprises de premier plan? Tout serait signé et aurait reçu l’approbation des réviseurs, assure-t-on. L’affaire serait parfaitement entendue.

Aucun argent ne circule

Mais ce conte de fées du sponsoring venu tout droit du pays de Cocagne a tout de même un tout petit hic: depuis des mois, aucun des fonds promis n’a été versé et plusieurs échéances sont déjà passées. En d’autres termes: quelque chose ne tourne vraiment pas rond avec ce fabuleux contrat de sponsoring. Il est à craindre que les contrats ne valent rien et que quelqu’un se soit peut-être offert une mauvaise plaisanterie au nom des méga-groupes.

À l’IBSF, la nervosité gagne lentement mais sûrement du terrain. Car sans nouveaux sponsors, il n’y a qu’une solution: se serrer fortement la ceinture. La tenue de la Coupe du monde (coup d’envoi prévu fin novembre à Altenberg) devrait être maintenue. En revanche, la discipline du para-bobsleigh, avec les deux Suisses Jonas Frei et Christopher Stewart, serait retirée du calendrier de l’IBSF sans remplacement quelques semaines avant le début de la saison. À moins que de l’argent des États-Unis ou d’ailleurs ne finisse un jour par arriver.