La Suisse tient ses premières médailles d'or aux JOJ 2026 de Dakar. La Zurichoise Kimey Casanova a remporté le triathlon, pendant que le Jurassien Mike Smits a gagné le concours de saut d'obstacles.

ATS Agence télégraphique suisse

La délégation suisse a décroché vendredi ses deux premières médailles d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. La Zurichoise Kimey Casanova a remporté le triathlon et le Jurassien Mike Smits le concours de saut d'obstacles.

Malgré des températures élevées, Kimey Casanova (16 ans) s'est maintenue dès le départ dans le groupe de tête. C'est lors du sprint final que la course s'est décidée, la jeune Suissesse s'imposant devant la Hongroise Jazmin Kropko et l'Estonienne Evamaria Albert.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

En selle sur Barentin, un cheval qu'il a découvert lors d'un tirage au sort comme ses concurrents, Mike Smits (16 ans) a quant à lui réalisé quatre sans-faute, tant lors des manches qualificatives que lors de la finale. Il a battu au temps l'Américaine Liza Tittle et le Colombien Alejandro Gutierrez.

Après six des treize jours de compétition, la délégation suisse, composée de douze athlètes, totalise quatre médailles (deux en or et deux en bronze). Les seules médailles d'or remportées jusqu'à présent dans des JOJ avaient été décrochées en 2014 par la sauteuse à la perche Angelica Moser et la tireuse Sarah Hornung.