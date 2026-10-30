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«Discrimination violée»
L'AIEP épingle le commentaire de la RTS sur le bobsleigh israélien

Lors des JO 2026, le commentaire d'un journaliste de la RTS envers un bobeur israélien avait déclenché une vive polémique et fait l'objet de plaintes. Celles-ci ont été admises par l'AIEP vendredi, pour un traitement discriminatoire.
Publié: il y a 6 minutes
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L'équipe de bobsleigh israélien avait été au coeur des polémiques aux JO 2026.
Photo: AP
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Blick Sport

L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) a communiqué vendredi avoir «admis quatre plaintes contre le commentaire de la Radio Télévision Suisse (RTS) concernant le bobeur israélien lors de la compétition de bobsleigh du 16 février 2026 dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver de Milan Cortina. Pour rappel, Stefan Renna, journaliste et commentateur du bobsleigh lors des dernières Olympiades, avait choisi de parler de la situation à Gaza et des choix politiques du CIO pendant la descente des bobeurs israéliens. Un commentaire qui avait déclenché une vive polémique, devenue très vite mondiale.

«Le commentateur sportif a évoqué pendant toute la descente les propos tenus par Adam Edelman, un des deux athlètes, sur les réseaux sociaux sur le conflit israélo-palestinien, à savoir qu’il se définissait 'sioniste jusqu’à la moelle', qu’il était 'en faveur du génocide à Gaza' et qu’il considérait l’intervention militaire israélienne à Gaza comme la 'guerre la plus moralement juste de l’histoire'. Le commentateur s’est alors interrogé sur la pertinence de la présence du bobeur israélien à ces Jeux Olympiques et s’est limité à annoncer le résultat de la performance à la fin de la compétition», résume l'AIEP dans son communiqué de presse.

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Celle-ci a reçu quatre plaintes populaires, dans lesquelles les plaignants «font valoir que l’interdiction de la discrimination avait été violée». Ils estiment que «seule la compétition de l’équipe israélienne n’avait pas été commentée d’un point de vue sportif». Des arguments qui ont conduit la majorité des membres prenant part à la délibération publique à estimer que le commentaire véhiculait «un message stigmatisant et donc discriminatoire» à l'encontre de l'athlète israélien. «Les membres ont estimé que le commentateur sportif avait opéré une inégalité qualifiée de traitement entre l’athlète israélien et les autres compétiteurs, violant ainsi l’interdiction de la discrimination. L’AIEP a admis de justesse les plaintes par 5 voix contre 4», conclut le communiqué.

À noter que la décision de l'AIEP pourrait être contestée par la RTS auprès du Tribunal fédéral. La RTS, si elle ne le fait pas, devra informer l'AIEP des dispositions qu'elle a prises pour remédier à son manquement et prévenir une nouvelle violation.

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