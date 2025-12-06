DE
JO 2026 de Milan-Cortina
Le relais de la flamme olympique a commené à Rome

Le relais de la flamme olympique pour les JO 2026 de Milan-Cortina a débuté samedi à Rome. Le nageur Gregorio Paltrinieri a été le premier des 10'001 relayeurs, suivi par l'escrimeuse Elisa Di Francisca et le sauteur en hauteur Gianmarco Tamberi.
Publié: il y a 55 minutes
Gregorio Paltrinieri fut le premier relayeur de la flamme des JO 2026
Photo: Andrew Medichini
Le relais de la flamme des JO 2026 de Milan-Cortina a débuté samedi matin à Rome. Le premier des 10'001 relayeurs jusqu'à la cérémonie d'ouverture du 6 février 2026 était le nageur Gregorio Paltrinieri.

Paltrinieri, champion olympique 2016 du 1500 m nage libre, s'est élancé à 10h00 sur le Stadio dei Marmi, enceinte d'inspiration antique surplombée d'imposantes statues de marbre blanc, au pied du Stade olympique. Le nageur, habillé, comme tous les relayeurs d'un bonnet blanc et d'une combinaison blanche avec des parements oranges et jaunes, a couru à petites foulées 200 mètres avant d'embraser une autre torche portée par l'ancienne escrimeuse Elisa Di Francisca.

La double championne olympique de fleuret a transmis ensuite le flambeau à un autre grand nom du sport italien Gianmarco Tamberi, sacré à Tokyo en 2021 en saut en hauteur. Le relais de la flamme doit ensuite passer par les sites les plus célèbres de la capitale italienne, la place Saint-Pierre, le Panthéon, les Forums impériaux et le Colisée. L'arrivée de cette première étape aura lieu en début de soirée sur la Piazza del Popolo.

Alisha Lehmann parmi les porteurs

La torche olympique, portée par des sportifs (parmi lesquels l'internationale suisse de football Alisha Lehmann), artistes ou anonymes, va parcourir au total 12'000 kilomètres en 63 jours à travers plus de 300 villes du pays avant d'arriver à Milan le 5 février à la veille de la cérémonie d'ouverture prévue dans le stade de football de San Siro.

«Ce relais va être un monumental spot de la beauté de notre pays», a résumé Giovanni Malago, le président du comité d'organisation Milano-Cortina 2026. Comme le veut la tradition olympique, la flamme a entamé son parcours le 26 novembre à Olympie, berceau des Jeux en 776 av. J.-C., où une flamme de secours avait été utilisée en raison des conditions météo défavorables.

