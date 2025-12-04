La flamme a été remise aux organisateurs de Milan-Cortina

La flamme olympique des Jeux d'hiver 2026 a été remise aux organisateurs de Milan-Cortina à Athènes. La flamme entamera son voyage de deux mois en Italie le 6 décembre

ATS Agence télégraphique suisse

La flamme des Jeux olympiques d'hiver 2026 a été remise aux organisateurs de Milan-Cortina lors d'une cérémonie officielle à Athènes. Elle partira ensuite pour Rome pour un relais de deux mois en Italie avant le début de l'évènement le 6 février.

«Un moment magique»

«Aujourd'hui marque un moment magique pour nous tous», a déclaré Giovanni Malago, président du comité d'organisation de Milan-Cortina, au Stade panathénaïque de marbre dans le centre d'Athènes. Les premiers Jeux olympiques modernes y ont été relancés en 1896.

Sous en ciel athénien nuageux et en raison des prévisions météorologiques défavorables, les organisateurs grecs ont été contraints de raccourcir la cérémonie et d'annuler la participation prévue de milliers d'élèves au Stade panathénaïque. Après un périple de neuf jours en Grèce et son arrivée au site de l'Acropole d'Athènes mercredi, la flamme devra désormais débuter son parcours en Italie le 6 décembre.