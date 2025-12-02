Star de l'équipe de Suisse, Alisha Lehmann va porter la flamme olympique en vue des Jeux olympiques de Milan/Cortina. Un bel honneur pour la joueuse de Côme.

Blick Sport

Le 2 décembre d'Alisha Lehmann a été chargé. En début d'après-midi, la joueuse de l'équipe de Suisse a pris part à la défaite face au Pays de Galles (3-2). Entrée à l'heure de jeu, elle n'a pas convaincu notre envoyé spécial, qui lui a attribué la note de 3 pour sa prestation.

Alors qu'elle était sur le terrain, la page officielle des prochains Jeux olympiques de Milan/Cortina a annoncé que la Bernoise allait porter la flamme olympique en vue de la compétition, qui débute le 6 février 2026.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Alisha Lehmann fera donc partie des célébrités qui vont pouvoir transporter la flamme, tout comme le cycliste Filippo Ganna ou encore le footballeur Zlatan Ibrahimovic. On ne sait pas encore quand la joueuse de Côme va servir de relayeuse pour ces JO.