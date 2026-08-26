Un projet vise à faire découvrir le curling, un sport encore peu connu dans la capitale italienne. Touristes et habitants se prêtent volontiers au jeu, dans un cadre somptueux.

Malgré la canicule, ils instaurent le curling à l'ombre du Colisée

Malgré la canicule, ils instaurent le curling à l'ombre du Colisée

AFP Agence France-Presse

Accroupis et concentrés, des joueurs libèrent leur pierre sous un soleil brûlant, face à l'imposante silhouette du Colisée. Pas de gladiateurs à l'horizon mais de nouveaux adeptes du curling : à Rome, ce sport d'hiver tente une percée improbable en plein été.

Installée à quelques dizaines de mètres du célèbre amphithéâtre, cette piste provisoire séduit habitants de la capitale italienne et touristes, attirés par une discipline qui a gagné en popularité depuis les Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milan Cortina. «Dès que les gens voient la piste, ils sont fascinés», s'enthousiasme Serena Rota, une instructrice de 24 ans chargée d'initier les novices.

Pour adapter le jeu au climat romain, la municipalité a installé en juin une surface synthétique en plastique de haute densité. De quoi bousculer les codes d'un sport généralement associé aux lacs gelés et aux paysages enneigés du nord.

«Ce n'est pas si facile»

Le projet a été porté par Sport e Salute, un organisme public chargé du développement et de la promotion d'initiatives sportives à travers l'Italie. En baskets et en short, les participants enchaînent les lancers au parc du Colle Oppio, aménagé sur les vestiges du vaste palais de Néron, où résonne le bruit sourd des pierres au contact de la piste.

Pietro Valli, 21 ans, est tombé sur l'installation par hasard en allant jouer au basket. Comme beaucoup d'Italiens avant les JO, il portait un regard sceptique sur ce sport. «Ça paraissait très statique», avoue-t-il. L'essai sur le terrain l'a fait changer d'avis : «C'est très stratégique et pas si facile.»

Un sport méconnu à Rome

Né en Écosse au XVIe siècle, le curling est un sport d'équipe pratiqué sur glace. Les joueurs y font glisser des pierres polies vers une cible, tandis que leurs coéquipiers frottent la surface à l'aide de balais pour influer sur la vitesse et la direction des pierres. En l'absence de glace, l'accent est mis sur le lancer plutôt que sur le contrôle de la trajectoire. Des animateurs accompagnent les participants pas à pas, de la prise en main de la pierre à son glissement sur la piste, longue d'une douzaine de mètres.

Pour Serena Rota, l'expérience est particulièrement enrichissante car elle permet de faire découvrir «un sport principalement pratiqué dans le nord de l'Italie et encore peu connu ici». Alors que la lumière décline, Pietro Valli jette un regard par-dessus son épaule vers le Colisée. «Ce qui est agréable à Rome l'été, c'est que l'on profite aussi de tout ce cadre», souligne-t-il. Une expérience que l'on ne retrouve «certainement pas dans une patinoire couverte et froide».

«Difficile de tenir plus d'une partie»

Selon Federico Sanna, un instructeur de 24 ans, entre 50 et 100 personnes s'essayent chaque jour sur place au curling depuis le début de l'été, malgré la chaleur humide. «Aux heures les plus chaudes, il est difficile de tenir plus d'une partie», relève-t-il, le mercure dépassant les 35°C dans la capitale italienne.

La chaleur qui se dégage de la surface ajoute une dimension résolument estivale à ce sport d'hiver et les joueurs recherchent régulièrement l'ombre des pins parasols.

Francesco Mariani, 24 ans, a même improvisé un tournoi avec ses amis, tous novices dans cette discipline. «Avec cette chaleur, même sortir n'est pas forcément idéal», reconnaît-il. Mais il voit dans cette activité une «distraction» qui lui rappelle «la pétanque sur la plage».