Julie Derron 3e, Imogen Simmonds 5e

Taylor Knibb a remporté son quatrième titre mondial à l'Ironman d'Hawaï 2026 en 8h36'29. Julie Derron, pénalisée de 3 minutes, a décroché le bronze. La Genevoise Imogen Simmonds a terminé 5e.

ATS Agence télégraphique suisse

Julie Derron a décroché la médaille de bronze pour sa première participation à l'Ironman d'Hawaï, théâtre samedi des Mondiaux 2026. La Zurichoise a concédé 9'56 à la gagnante, l'Américaine Taylor Knibb. La Genevoise Imogen Simmonds a pris la 5e place.

Vice-championne du monde de semi-Ironman un mois plus tôt à Nice derrière... Taylor Knibb, Julie Derron ne pointait qu'au 8e rang après les 180 km de vélo. Elle a il est vrai écopé d'une pénalité de trois minutes fatale, pour avoir roulé dans le sillage d'une concurrente.

Mais la vice-championne olympique de Paris 2024, qui avait bouclé les 3,86 km de natation en 6e position, s'est comme de coutume parfaitement reprise sur la portion de course à pied, un marathon. Elle n'a certes pas pu combler son retard (9'11) sur Taylor Knibb, mais a pu se hisser sur le podium.

Imogen Simmonds, qui a mené la chasse en compagnie de Derron à vélo derrière le duo de tête Knibb/Lucy Charles-Barclay, n'a en revanche pas tenu le choc sur les 42,195 de course à pied. La Genevoise, 3e après la natation et 5e (à 5'00) après la partie de cyclisme, a concédé 15'15 au final pour décrocher une belle 5e place.

Lövseth craque

Impitoyable, cette épreuve mythique a épousé un scenario incroyable. La tenante du titre Solveig Lövseth, qui avait dépassé Taylor Knibb à 8 km de l'arrivée, a craqué dans le dernier kilomètre. Incapable de marcher, la Norvégienne a fini tant bien que mal au 8e rang, à plus de 25 minutes de la gagnante.

Taylor Knibb a ainsi décroché son quatrième titre mondial sur la distance de l'Ironman, après 2022, 2023 et 2024, en 8h36'29. L'Américaine a devancé de 3'06 l'Allemande Laura Philipp, 2e. Chez les messieurs, le titre est revenu au Français Vincent Luis, sacré en 7h47'27 pour sa première participation à ces Mondiaux d'Ironman.