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Il creuse l'écart
Jonas Vingegaard remporte une étape 100% tessinoise

Jonas Vingegaard a triomphé en solitaire lors de la 16e étape du Giro, au Tessin. Il conforte son maillot rose avec plus de quatre minutes d'avance sur ses rivaux, à cinq jours de l'arrivée à Rome.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
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Jonas Vingegaard triomphe encore sur le Giro.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté en solitaire la 16e étape du Tour d'Italie à Cari, au Tessin. Cette quatrième victoire dans ce Giro lui permet d'accentuer son avance en tête du classement général.

Un gros écart au général

C'est la quatrième victoire en autant d'arrivées au sommet pour le leader de l'équipe Visma qui s'est envolé à 6,5 km de l'arrivée de cette étape courte de 113 kilomètres tracée intégralement au Tessin. Le peloton est parti de Bellinzone avant de rallier la Léventine et la station de Cari.

Jonas Vingegaard a devancé de plus d'une minute l'Autrichien Felix Gall et l'Australien Jay Hindley pour conforter son maillot rose avec plus de quatre minutes d'avance à cinq étapes de l'arrivée finale à Rome dimanche.

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