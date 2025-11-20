Il a chuté à l'entraînement Début de saison retardé pour Iouri Podlatchikov

Iouri Podlatchikov (37 ans) va manquer le début de saison. Le champion olympique de halfpipe 2014 s'est blessé à l'entraînement sur le glacier du Kitzsteinhorn, en Autriche, a indiqué Swiss-Ski.

Publié: il y a 55 minutes