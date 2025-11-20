Iouri Podlatchikov devra un peu attendre avant de retrouver la compétition
Photo: GIAN EHRENZELLER
ATS Agence télégraphique suisse
Le Suisse d'origine russe souffre de blessures au visage et à l'épaule. Son absence est évaluée à plusieurs semaines.
