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Un succès rare
Les Suissesses s'imposent sur le fil face à la Tchéquie

Après deux lourdes défaites et sans Alina Müller, la Suisse a trouvé les ressources pour battre la Tchéquie 3-2 tab à Lahti. Un succès rare face aux Tchèques, qui lui vaut la 3e place du tournoi.
Publié: il y a 7 minutes
L'équipe de Suisse féminine a fini Women's Euro Hockey Tour à Lahti sur une note positive.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse féminine a fini Women's Euro Hockey Tour à Lahti sur une note positive. La Suisse s'est imposée 3-2 tab face à la Tchéquie.

Après leurs nettes défaites face à la Suède (5-0) et à la Finlande (4-1), les Suissesses ont longtemps peiné à marquer, aussi parce qu'Alina Müller est toujours blessée. Après un doublé tchèque aux 52e et 53e, le match semblait plié.

La sélectionneuse nationale Shannon Miller a réagi en demandant un temps mort et son équipe a riposté. Rahel Enzler et Sinja Leemann ont sauvé les meubles en marquant deux buts en fin de match pour arracher la prolongation. Andrea Brändli a été parfaite lors des tirs au but, tandis que Leoni Balzer fut la seule à marquer le sien.

Grâce à cette deuxième victoire sur ses douze derniers duels contre la Tchéquie, la Suisse termine le tournoi à la 3e place. La troisième étape du Women's Euro Hockey Tour se déroulera à la fin du mois à Södertälje près de Stockholm, avant le Championnat du monde qui aura lieu au Danemark en novembre.

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