Une troisième victoire consécutive pour Kimi Antonelli

Kimi Antonelli, 19 ans, a remporté dimanche le Grand Prix de Miami, son troisième succès consécutif. Sur le circuit de Miami Gardens, l'Italien de Mercedes a devancé les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

ATS Agence télégraphique suisse

Kimi Antonelli (Mercedes) s'est adjugé dimanche le Grand Prix de Miami, quatrième course de la saison de Formule 1. L'Italien a devancé les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

Après plus d'un mois de pause et deux Grands Prix annulés (Bahreïn et Arabie saoudite) en raison de la guerre en Iran, la Formule 1 a repris ses droits sur le circuit de Miami Gardens. Mais malgré certains ajustements du règlement technique, la hiérarchie n'a pas été bousculée: Kimi Antonelli est toujours l'homme fort du paddock.

Remontada de Verstappen

Parti en pole position, l'Italien de seulement 19 ans a signé son troisième succès consécutif de l'année en gérant parfaitement une course finalement épargnée par la pluie. Il a d'abord lutté avec Norris et avant de finalement récupérer la P1 au 29e tour (sur 57) et de résister jusqu'au bout aux attaques du champion du monde 2025.

Deuxième sur la grille de départ, Max Verstappen (Red Bull) a frôlé la correctionnelle avec un tête-à-queue avant le premier virage et a dû finir la course avec un aileron abîmé. Le Néerlandais a terminé au 5e rang, juste derrière George Russell (Mercedes).

La course a également a été marquée par l'accrochage spectaculaire entre Pierre Gasly (Alpine) et Liam Lawson (Racing Bulls). Le Français est sorti sain et sauf après que sa voiture a effectué plusieurs tonneaux. Le prochain Grand Prix aura lieu le 24 mai à Montréal (Canada).