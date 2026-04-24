Le GP de Turquie est à nouveau au programme. Les pilotes de Formule 1 retourneront à Istanbul en 2027, un contrat de cinq ans a été signé.

Le Grand Prix de Turquie de retour au calendrier en 2027

Le Grand Prix de Turquie de retour au calendrier en 2027

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Prix de Turquie fera son retour au calendrier du championnat du monde de Formule 1 à compter de 2027, a annoncé vendredi la présidence turque. Un contrat portant sur cinq ans a été signé.

Plus de course depuis 2021

Le GP de Turquie sera couru sur l'Istanbul Park, qui a accueilli la F1 à neuf reprises entre 2005 et 2011 puis en 2020 et 2021. «La Turquie de retour en piste avec un contrat de cinq ans», s'est félicitée la présidence turque dans un communiqué.

Un évènement de lancement est prévu vendredi au palais de Dolmabahçe, à Istanbul, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan, du patron de la Formule 1 Stefano Domenicali et du président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), Mohammed Ben Sulayem.

Le circuit d'Istanbul, long de 5,34 km, compte 14 virages, dont le célèbre no 8, une triple courbe sur la gauche négociée à haute vitesse.