Golf
Le Bâlois Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois

Cédric Gugler, golfeur bâlois de 25 ans, fait face à une suspension de dix tournois pour avoir enfreint les règles en République tchèque. Le joueur exprime ses regrets et accepte la décision, promettant d'être plus vigilant à l'avenir.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Cédric Gugler a été suspendu pour dix tournois
Photo: URS FLUEELER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Brillant 4e de l'Omega European Masters 2024 à Crans-Montana, Cédric Gugler a été lourdement sanctionné. Le Bâlois a été suspendu pour les dix prochains tournois du circuit européen secondaire pour avoir enfreint plusieurs règles lors d'une épreuve disputée en République tchèque en juin.

Cédric Gugler avait été disqualifié de ce tournoi après avoir placé et joué sa balle plusieurs fois au mauvais endroit sur le green. La commission de discipline de l'European Tour, laquelle a officialisé sa décision vendredi, a estimé qu'il avait commis une «grave infraction au code de conduite du Circuit».

Cette suspension, qui devrait s'étendre sur les cinq premiers mois de l'année 2026, constitue un gros coup d'arrêt pour Gugler (25 ans). «En tant qu'athlète qui pratique le golf depuis l'âge de six ans et pour qui l'équité, le respect et l'esprit sportif ont toujours été des priorités absolues, c'est bien sûr un moment très difficile», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

«Je regrette profondément cet incident»

«J'ai été accusé de ne pas avoir marqué ou replacé correctement ma balle (...) C'est ce que mes partenaires de jeu ont rapporté aux officiels du tournoi après le tour», a-t-il poursuivi. «Mon erreur a été d'admettre, lors de l'audience initiale qui s'est tenue au bureau du tournoi le soir même, que j'avais peut-être, par simple inattention, omis de replacer la balle exactement au même endroit.»

Le Bâlois souligne n'avoir «jamais eu l'intention d'obtenir un quelconque avantage. Malheureusement, cette déclaration imprécise a déclenché un processus long et fastidieux, qui a abouti à cette décision. Je regrette profondément cet incident. J'accepte la décision et je m'en servirai comme motivation pour être encore plus prudent à l'avenir, en particulier lorsque je marque et remplace ma balle sur les greens», a-t-il encore expliqué.

