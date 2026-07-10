Seule golfeuse suisse engagée au Majeur d'Évian les Bains, Chiara Tamburlini a réussi deux bons jours pour s'offrir le droit de jouer ce week-end. Interview après son 18 trous.

Chiara Tamburlini: «Voir les sourires de ma famille m’aide à croire en moi»

Chiara Tamburlini: «Voir les sourires de ma famille m’aide à croire en moi»

Thomas Freiburghaus Journaliste

Évian-les-Bains, ce n’est pas bien loin de la Suisse. Et pourtant, seule une golfeuse suisse prend part au Amundi Evian Championship cette semaine. Pour avoir un goût d’Helvétie sur les hauteurs du Léman, il fallait donc suivre Chiara Tamburlini sur les 18 trous du magnifique parcours de l’Evian Resort Golf Club.

Le soutien de sa petite sœur

Là, aux côtés du petit fan’s club de la Saint-Galloise, on peut trouver un drapeau suisse dépassant du sac à dos du papa ou entendre les «Gueeet» quand le putt est réussi. Flavia, la petite sœur, ne cesse d’encourager son aînée. Débardeur rouge «Ole Miss» (l’ex-université de Chiara Tamburlini en NCAA) sur les épaules, elle tient haut sa pancarte «Go Chi Chi».

«Chiara a besoin de cette hype», avance-t-elle, très fière que sa sœur dispute une compétition si prestigieuse, pour la troisième fois déjà. «C’est vraiment un très chouette tournoi, proche de la maison», sourit la jeune Saint-Galloise, qui a elle-même golfé aux États-Unis.

Cette ambiance, Chiara Tamburlini l'apprécie, s'en nourrit. «J’aime vraiment ça. Ma sœur a été chou aujourd'hui, elle me disait: 'Continue comme ça, ça va tourner' quand ça allait moins bien», analyse la golfeuse de 26 ans. «Voir les sourires de ma famille, savoir qu’ils sont optimistes et qu’ils y croient... ça m’aide à croire en moi-même.»

À Évian-les-Bains, l'actuelle 94e mondiale pouvait donc compter sur ses parents, sa petite sœur et plusieurs membres de son club local. Venus depuis Lausanne le matin en bateau, ceux-ci l'ont soutenue toute la journée durant.

Un swing et un mental retrouvés

Tout ce petit monde a sans doute aidé Chiara Tamburlini à rendre vendredi une fiche de -1. «C’était deux jours solides, j’ai fait peu d’erreurs sur ce parcours. Ça m’a servi d'échauffement pour ce week-end», s'enthousiasme la Saint-Galloise après le deuxième jour de compétition.

Suffisant pour passer le cut, donc, pour la cinquième fois en 11 Majeurs disputés. Une compétition d'ores et déjà réussie et qui lui donne une bouffée d'air. «Je n’étais pas toujours au mieux sur le circuit ces derniers mois, raconte la jeune femme de 26 ans. Ces jours-ci, je me suis vraiment mieux reconnue dans mon jeu.» Et quand le swing va mieux, le mental suit. Et inversement.

Son meilleur Majeur?

Chiara Tamburlini se sent plus que bien à Évian-les-Bains. «J’adore cet endroit. Je sais que ce n’est pas en Suisse, mais on se sent comme à la maison. J’y ai joué pour la première fois à 14 ans, on vient s’entraîner ici avec l’équipe nationale… j’y ai beaucoup joué. Et c’est tellement beau!», sourit-elle.

De quoi emmagasiner de la confiance, dans une première année mitigée sur le circuit LPGA, le plus relevé du golf féminin mondial. «Il y a eu des hauts et des bas. Passer le cut a parfois été dur. Et quand tu ne joues pas le week-end, tu ne marques pas de points, tu ne gagnes pas d’argent. Donc je me suis mis de la pression pour passer le cut», explique-t-elle. Un petit blocage mental, qui lui a parfois déservi. «Et c’est pour ça que je suis contente aujourd’hui. Je n’ai jamais paniqué, j’ai juste continué à jouer mon jeu. Alors que si je me focalise trop sur la cutline, ça ne marche pas.»

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Maintenant le cut passé, les performances du week-end ne seront que du bonus. Ambitieuse, Chiara Tamburlini veut tout de même remonter au classement: «Une bonne série et ça peut aller très vite», avance-t-elle. Objectif affiché: battre son meilleur classement dans un Majeur, pour celle qui avait terminé 13e au dernier Women’s British Open. Avec le soutien de sa famille, tout semble possible.