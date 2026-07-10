Entre le 9 et le 12 juillet, les meilleures golfeuses du monde se donnent rendez-vous sur les bords du Léman, pour le «Amundi Evian Championship». Un tournoi majeur d'exception dans un cadre pittoresque, à deux pas de la Suisse.

Les meilleures golfeuses du monde à une traversée du Léman de la Suisse

Les meilleures golfeuses du monde à une traversée du Léman de la Suisse

Thomas Freiburghaus Journaliste

Moins d’un mois après le sommet du G7, un autre événement international «majeur» se tenait à Évian-les-Bains, sur les bords du Léman. En effet, le «Amundi Evian Championship» réunit les femmes les plus puissantes du monde… du golf.

Ce tournoi est l’un des cinq Majeurs du circuit féminin LPGA, le seul en Europe continentale. Pendant quatre jours (du 9 au 12 juillet), joueuses et spectateurs se partagent le superbe parcours de l’Evian Resort Golf Club, sur les hauteurs de la ville, avec une vue imprenable sur le lac.

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«C’est le plus beau parcours du monde», nous confie un employé du tournoi. Celui-ci nous vante le paysage, mais aussi le calme. «C’est un Majeur, mais ça reste plus tranquille qu’ailleurs.»

Voir les meilleures joueuses du monde

Derrière les barrières qui bordent la zone de jeu, les spectateurs installent leur chaise pliable (pas de camping, mais bien de golf) à l’ombre des grands arbres. Ils regardent les joueuses défiler, trois par trois, sur les 18 trous du parcours. Ils font le silence quand celles-ci sont prêtes, applaudissent quand c’est réussi, soupirent quand c’est raté.

Avoir un tel tournoi à une traversée de lac de Lausanne ou à quelques dizaines de minutes de route du canton de Genève ou du Valais est une chance pour nous autres, Suisses. Au trou No 15, on aperçoit d’ailleurs un maillot de notre équipe nationale, celui-là même qui habille la Nati au Mondial 2026. À Évian, ce vendredi, c’est Émilie, 11 ans, qui le porte fièrement. La jeune Genevoise fait du golf en France voisine et est venue au tournoi accompagnée de sa marraine.

«Je n’avais encore jamais vu de compétition de golf sur place», raconte celle qui habite Satigny, un grand sourire aux lèvres. «Mon rêve, c’est de devenir golfeuse professionnelle. C’est super de voir toutes ces joueuses.». Car les meilleures du monde sont là, à l’instar de Nelly Korda, la numéro 1 mondiale américaine, déjà vainqueure de quatre Majeurs.

Un Australien à Évian-les-Bains

Outre les quelques spectateurs suisses croisés sur le bateau reliant Lausanne à Evian – ou ceux en train de suivre Chiara Tamburlini –, on entend beaucoup d’anglophones. Le golf est un sport extrêmement populaire au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Assis sur sa chaise pliable, à l’ombre d’un arbre, proche du trou No 8, Ian vient d’encore plus loin. Jumelles à la main, l’homme de 71 ans nous explique venir tout droit d’Australie. «C’est un sport énorme chez nous. On a sept joueuses australiennes sur le green aujourd’hui», fanfaronne celui qui est à Évian avec sa femme. Le couple est venu voir le Majeur pour l’anniversaire de cette dernière. «On le regarde tous les ans à la TV, c’était vraiment sur sa bucket list. On en profite pour faire un voyage en France, autour de ce tournoi», explique Ian.

L’Australien est un habitué des grands tournois, a plusieurs fois assisté à l’Australian Open, mais également au mythique Masters. «Ici, c’est un peu plus calme», apprécie-t-il, tout en relevant deux petits hics: le parcours, très pentu pour «les gens de [son] âge» et le fait que la crème solaire et l’eau soient payantes, ce qui n’est pas le cas dans son pays. «Mais c’est très chouette. La vue sur le lac Léman est magnifique», conclut-il.

Difficile de lui donner tort et chaque spectateur présent ce week-end, qu’il vienne de Satigny ou d’Océanie, appréciera le panorama et les swings des golfeuses d’exception présentes à Évian.