DE
FR

«Plus beau parcours du monde»
Les meilleures golfeuses du monde à une traversée du Léman de la Suisse

Entre le 9 et le 12 juillet, les meilleures golfeuses du monde se donnent rendez-vous sur les bords du Léman, pour le «Amundi Evian Championship». Un tournoi majeur d'exception dans un cadre pittoresque, à deux pas de la Suisse.
Publié: 17:28 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
1/4
Le cadre absolument superbe du Amundi Evian Championship
Photo: Getty Images
Thomas Freiburghaus
Thomas FreiburghausJournaliste

Moins d’un mois après le sommet du G7, un autre événement international «majeur» se tenait à Évian-les-Bains, sur les bords du Léman. En effet, le «Amundi Evian Championship» réunit les femmes les plus puissantes du monde… du golf.

Ce tournoi est l’un des cinq Majeurs du circuit féminin LPGA, le seul en Europe continentale. Pendant quatre jours (du 9 au 12 juillet), joueuses et spectateurs se partagent le superbe parcours de l’Evian Resort Golf Club, sur les hauteurs de la ville, avec une vue imprenable sur le lac.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«C’est le plus beau parcours du monde», nous confie un employé du tournoi. Celui-ci nous vante le paysage, mais aussi le calme. «C’est un Majeur, mais ça reste plus tranquille qu’ailleurs.»

Voir les meilleures joueuses du monde

Derrière les barrières qui bordent la zone de jeu, les spectateurs installent leur chaise pliable (pas de camping, mais bien de golf) à l’ombre des grands arbres. Ils regardent les joueuses défiler, trois par trois, sur les 18 trous du parcours. Ils font le silence quand celles-ci sont prêtes, applaudissent quand c’est réussi, soupirent quand c’est raté.

Avoir un tel tournoi à une traversée de lac de Lausanne ou à quelques dizaines de minutes de route du canton de Genève ou du Valais est une chance pour nous autres, Suisses. Au trou No 15, on aperçoit d’ailleurs un maillot de notre équipe nationale, celui-là même qui habille la Nati au Mondial 2026. À Évian, ce vendredi, c’est Émilie, 11 ans, qui le porte fièrement. La jeune Genevoise fait du golf en France voisine et est venue au tournoi accompagnée de sa marraine.

Émilie (avec le maillot de la Nati) et sa marraine admirent les joueuses à Évian-les-Bains.

«Je n’avais encore jamais vu de compétition de golf sur place», raconte celle qui habite Satigny, un grand sourire aux lèvres. «Mon rêve, c’est de devenir golfeuse professionnelle. C’est super de voir toutes ces joueuses.». Car les meilleures du monde sont là, à l’instar de Nelly Korda, la numéro 1 mondiale américaine, déjà vainqueure de quatre Majeurs.

Un Australien à Évian-les-Bains

Outre les quelques spectateurs suisses croisés sur le bateau reliant Lausanne à Evian – ou ceux en train de suivre Chiara Tamburlini –, on entend beaucoup d’anglophones. Le golf est un sport extrêmement populaire au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Assis sur sa chaise pliable, à l’ombre d’un arbre, proche du trou No 8, Ian vient d’encore plus loin. Jumelles à la main, l’homme de 71 ans nous explique venir tout droit d’Australie. «C’est un sport énorme chez nous. On a sept joueuses australiennes sur le green aujourd’hui», fanfaronne celui qui est à Évian avec sa femme. Le couple est venu voir le Majeur pour l’anniversaire de cette dernière. «On le regarde tous les ans à la TV, c’était vraiment sur sa bucket list. On en profite pour faire un voyage en France, autour de ce tournoi», explique Ian.

Le panorama depuis le golf d'Évian-les-Bains a charmé jusqu'en Australie.

L’Australien est un habitué des grands tournois, a plusieurs fois assisté à l’Australian Open, mais également au mythique Masters. «Ici, c’est un peu plus calme», apprécie-t-il, tout en relevant deux petits hics: le parcours, très pentu pour «les gens de [son] âge» et le fait que la crème solaire et l’eau soient payantes, ce qui n’est pas le cas dans son pays. «Mais c’est très chouette. La vue sur le lac Léman est magnifique», conclut-il.

Difficile de lui donner tort et chaque spectateur présent ce week-end, qu’il vienne de Satigny ou d’Océanie, appréciera le panorama et les swings des golfeuses d’exception présentes à Évian.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus