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Swiss Athletics Night
Audrey Werro est couronnée «athlète suisse de l’année 2026»

La Fribourgeoise Audrey Werro et l’Appenzellois Simon Ehammer ont été couronnés «athlètes suisses de l’année 2026» samedi à Berne. Werro a dominé le 800 m, tandis qu’Ehammer a brillé en heptathlon et décathlon.
Publié: il y a 12 minutes
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Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Audrey Werro et Simon Ehammer ont été élus «athlètes suisses de l'année 2026» par un jury d'experts et des fans. Ils ont été mis à l'honneur lors de la Swiss Athletics Night, samedi à Berne.

Il est tout à fait logique que Werro soit élue pour la première fois athlète suisse de l'année. La Fribourgeoise de 22 ans n'a perdu aucun 800 m en plein air cette année. Elle a notamment remporté la médaille d'or aux Championnats d'Europe et, avec son chrono de 1'53''70, elle s'est rapprochée à seulement 42 centièmes du record du monde établi par la Tchèque Jarmila Kratochvilova en 1983. Werro a également été élue athlète européenne de l'année 2026.

Un engagement exceptionnel

Ehammer reçoit quant à lui cet honneur pour la cinquième fois, après 2020, 2022, 2024 et 2025. L'Appenzellois de 26 ans a établi en février un record du monde au heptathlon lors des Championnats du monde en salle de Torun, avec 6'670 points. Il a été le premier Suisse à remporter le prestigieux meeting d’épreuves combinées de Götzis et, lors de ce décathlon, il a amélioré son propre record national au saut en longueur en le portant à 8,51 m. Il a également décroché la médaille d'argent aux Championnats d'Europe à longueur.

Christine Berset Nuoffer a été élue «Entraîneure de l’année» par la commission du sport de compétition de Swiss Athletics. La Fribourgeoise de 53 ans a fait de Werro une coureuse de très haut niveau. Le Swiss Athletics Award, décerné à des personnalités faisant preuve d’un engagement exceptionnel dans l’athlétisme suisse, a été attribué à l’équipe d'entraîneurs d'Ehammer, composée de René et Karl Wyler, Yves Zellweger et Roman Wagner.

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