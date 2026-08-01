Léon Marchand reste incertain pour le 400m 4 nages

Léon Marchand, quadruple champion olympique 2024, est incertain pour le 400 m 4 nages aux Championnats d'Europe de Paris. Blessé à l'adducteur, il doit passer une IRM cette semaine avant de décider de son programme.

ATS Agence télégraphique suisse

Touché aux adducteurs aux Championnats de France, Léon Marchand participera bien aux Championnats d'Europe de Paris dans un peu plus d'une semaine. Mais il reste incertain pour la course du 400 m 4 nages qui doit ouvrir sa compétition, a-t-il déclaré samedi.

Marchand est pour l'instant inscrit sur quatre épreuves lors de la compétition: les 200 et 400 m 4 nages, le 200 m papillon et le 400 m libre, son nouveau défi. Mais le quadruple champion olympique 2024 doit passer une dernière IRM en milieu de semaine prochaine et affinera son programme en fonction de son ressenti.

«Par rapport à ma blessure, j'ai quand même un peu galéré», a-t-il expliqué lors du point-presse du stage de l'équipe de France à Vichy. «J'ai déjà fait une croix sur le 200 m brasse aux Championnats d'Europe. Et le 400 m 4 nages, en soi, est un peu incertain. C'est le premier jour, donc j'ai un peu peur de me re-blesser à l'adducteur et que ma semaine soit terminée. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire», a-t-il poursuivi.

«Aucun signal d'alerte»

«C'est très frustrant, parce que c'est une course que j'avais vraiment envie de réussir cette année. Donc on va voir. Je vais voir vraiment la semaine prochaine, en fonction de ce que je ressens», a encore déclaré Léon Marchand.

A moins de six semaines des Européens, le héros français des JO de Paris 2024 avait subi un coup dur en contractant une blessure à l'adducteur droit lors des séries du 200 m brasse des Championnats de France, avant de connaître une rechute trois semaines plus tard lors d'un entraînement de brasse. «Quand je me suis re-blessé, je n'ai eu aucun signal d'alerte, je ne l'ai pas senti venir. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir (une nouvelle rechute) facilement, je pense. Donc ça fait un peu peur», a-t-il reconnu.