Samedi à Buenos Aires, l'Argentine a humilié le Burkina Faso 7-0 en amical. Les Etalons, arrivés cinq heures avant le match après un long périple, ont cédé face à des finalistes du Mondial en grande forme.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Argentine n'a fait qu'une bouchée (7-0) du Burkina Faso en match amical samedi à Buenos Aires où la différence de niveau a été appuyée par l'état de fatigue des Burkinabè. Ceux-ci sont arrivés juste cinq heures avant le coup d'envoi après avoir été bloqués au Maroc.

Les finalistes du dernier Mondial n'ont pas laissé le temps à leurs adversaires de se réveiller: ils ont inscrit cinq buts en première période par Lautaro Martinez (4e), Moumouni Diallo (8e), Gianluca Prestianni (12e), Nicolas Paz (34e) et Julian Alvarez (36e). Franco Mastantuono (56e) et Giuliano Simeone (90e+2) ont salé la note en seconde période.

Vol annulé

Le sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni en a profité pour effectuer une revue d'effectif: il a fait évoluer 22 joueurs dont trois, Santiago Castro, Tomas Palacios et Matias Soulé, ont fêté leur première sélection.

Le match a bien failli ne pas se jouer puisque l'équipe du Burkina Faso est restée bloquée vendredi soir à Casablanca, au Maroc. Les Etalons sont restés dans la capitale économique du royaume après leur victoire 1-0 contre la Centrafrique lundi dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027. Ils devaient ensuite prendre le chemin de Buenos Aires, mais «le déplacement de la sélection nationale a été perturbé à la suite de l'annulation sans préavis, par l'affréteur de l'avion, du vol initialement programmé pour le (mercredi) 30 septembre», a indiqué la FBF dans un communiqué. Ils ont finalement pris un vol spécialement affrété.