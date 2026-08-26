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«Deux étapes dans la musette!»
Le doublé pour Matthew Brennan à la Vuelta

«Deux étapes dans la musette!» Matthew Brennan a remporté la 5e étape du Tour d'Espagne. L'Anglais, victorieux pour la deuxième fois sur cette Vuelta, s'est imposé au sprint à Roquetes au terme des 171 km du parcours. Tadej Pogacar reste lui solidement leader.
Publié: il y a 12 minutes
Et hop, deux étapes pour Matthew Brennan dans cette Vuelta!
Photo: imago/Sirotti
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ATS Agence télégraphique suisse

Matthew Brennan a remporté la 5e étape du Tour d'Espagne. L'Anglais, victorieux pour la deuxième fois sur cette Vuelta, s'est imposé au sprint à Roquetes au terme des 171 km du parcours.

Matthew Brennan, bien emmené par ses coéquipiers Wout van Aert et Christophe Laporte, a précédé sur la ligne d'arrivée le Belge Jordi Meeus et l'Italien Vincenzo Albanese. Vainqueur pour la première fois dans un Grand Tour dimanche, Brennan confirme ainsi sa montée en puissance dans le peloton avec deux succès en quatre étapes disputées.

«Deux étapes dans la musette pour mon premier Grand Tour, c'est fantastique! Wout et Christophe sont les meilleurs gars au monde que l'on puisse avoir pour lancer des sprints, ils m'ont emmené jusqu'au bout», a réagi le coureur britannique au micro d'Eurosport.

«Quand vous avez Matthew dans un groupe comme celui-ci, c'est la meilleure carte à jouer. Je n'ai même pas besoin de voir le ralenti pour savoir comment ça s'est terminé!», a commenté Wout van Aert.

Tadej Pogacar reste intouchable

Cette étape n'a apporté aucun changement au classement général, où Tadej Pogacar reste solidement en tête avec 3'21 d'avance sur son compatriote slovène Primoz Roglic, quadruple vainqueur de l'épreuve.

Jeudi, la 6e étape propose un profil de moyenne montagne entre Alcossebre et Castello sur 177,5 km. La principale difficulté du jour sera constituée par l'ascension du Puerto El Bartolo (1re catégorie), dont le sommet se situe à 21 km de l'arrivée. Au total, le peloton avec les Suisses Stefan Küng, Fabian Weiss et Roland Thalmann devra affronter une dénivellation de quelque 3000 m.

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