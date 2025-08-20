Pius Schwizer suspendu par Swiss Equestrian

Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles. La décision émane de la Commission de sélection de Swiss Equestrian, a indiqué la Fédération. Le cavalier connaît de sérieux problèmes financiers.

Pius Schwizer fait face à de nombreux soucis financiers. Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Blick le révélait ces derniers jours, le cavalier suisse Pius Schwizer fait l'objet de poursuites en raison de dettes. Jeudi 14 août, les autorités soleuroises sont intervenues dans sa ferme pour saisir plusieurs chevaux.

Sa situation actuelle «n'est plus compatible avec les exigences nécessaires pour représenter la Suisse au plus haut niveau en tant que membre de l'équipe suisse élite de saut d'obstacles», a indiqué Swiss Equestrian dans un communiqué. La suspension du cavalier est prononcée pour une durée indéterminée, mais elle sera régulièrement réexaminée par la Commission en fonction de l'évolution de la situation de Pius Schwizer.

Le sexagénaire peut cependant participer à des concours nationaux et internationaux, mais uniquement à titre individuel.