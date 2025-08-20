DE
FR

Des dettes à régler
Pius Schwizer suspendu par Swiss Equestrian

Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles. La décision émane de la Commission de sélection de Swiss Equestrian, a indiqué la Fédération. Le cavalier connaît de sérieux problèmes financiers.
Publié: 11:07 heures
Partager
Écouter
Pius Schwizer fait face à de nombreux soucis financiers.
Photo: GEORGIOS KEFALAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Blick le révélait ces derniers jours, le cavalier suisse Pius Schwizer fait l'objet de poursuites en raison de dettes. Jeudi 14 août, les autorités soleuroises sont intervenues dans sa ferme pour saisir plusieurs chevaux.

À lire aussi sur Pius Schwizer
La police aurait misé sur les mauvais chevaux dans la ferme de Pius Schwizer
«C'est inacceptable»
La police aurait misé sur les mauvais chevaux dans la ferme de Pius Schwizer
La police chez lui, Pius Schwizer monte le cheval de Martin Fuchs
Intervention dans sa ferme
La police chez lui, Pius Schwizer monte le cheval de Martin Fuchs

Sa situation actuelle «n'est plus compatible avec les exigences nécessaires pour représenter la Suisse au plus haut niveau en tant que membre de l'équipe suisse élite de saut d'obstacles», a indiqué Swiss Equestrian dans un communiqué. La suspension du cavalier est prononcée pour une durée indéterminée, mais elle sera régulièrement réexaminée par la Commission en fonction de l'évolution de la situation de Pius Schwizer.

Le sexagénaire peut cependant participer à des concours nationaux et internationaux, mais uniquement à titre individuel.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus