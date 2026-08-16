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Déception pour Leonie Hügli
Géraldine Di Tizio-Frey et le relais mixte de nouveau en chocolat

Nouvelle médaille en chocolat pour la Suisse aux Européens de Birmingham. Cette fois, c'est le relais 4 x 100 m mixte qui a terminé au pied du podium.
Publié: 22:37 heures
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Le relais mixte a terminé quatrième.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Pour une première, la Suisse n'a pas démérité, mais il a manqué un petit quelque chose. Le chrono de 40''87 représente quand même 0''45 de plus que l'Espagne, 3e. Pas d'immenses regrets à nourrir donc, même si certains passages de témoin auraient pu être mieux réalisés.

Premier relayeur, Daryl Bachmann n'a transmis le relais à Géraldine di Tizio-Frey qu'en sixième position. La plus rapide sprinteuse européenne de la saison a réussi le troisième chrono, alors que William Reais (4e) et Fabienne Hoenke (5e) auraient pu mieux faire.

Tout devant, la Grande-Bretagne a décroché le titre avec le record d'Europe en 39''97. A cette occasion, Amy Hunt est allée chercher sa quatrième médaille d'or sur ces Européens après ses titres sur 100 m, 200 m et le relais 4x100.

Attendue au javelot, Léonie Hügli a déçu. La Bernoise, qui avait battu son record de Suisse en qualifications avec un jet à 62,33 m, a semblé tétanisée par l'enjeu. Seulement 10e, elle n'est pas parvenue à dépasser les 55 m avec un meilleur lancer mesuré à 54,55. Frustrant, surtout que la Bernoise avait réalisé un très bon jet à l'échauffement.

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