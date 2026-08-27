Cette fois, tout est prêt! La Vaudoise aréna est devenue un vrai temple du judo, prêt à accueillir des centaines de combats entre vendredi et samedi. Avec un vrai enjeu sportif à la clé.

La Vaudoise aréna a fini sa transformation en temple du judo

La Vaudoise aréna a fini sa transformation en temple du judo

Blick Sport

Les premiers judokas sont arrivés à Lausanne et l'effervescence était bien réelle ce jeudi matin à la Vaudoise aréna pour les derniers préparatifs avant le début des combats. La salle a complètement changé d'aspect et est devenue un véritable temple du judo, dans une arène parfaitement adaptée à ce sport, avec une visibilité parfaite pour chaque spectatrice et spectateur.

A côté des quatre tatamis, les ouvriers vissaient le podium qui accueillera les vainqueurs des différentes catégories qui s'affronteront entre vendredi matin et dimanche soir lors de ce premier Grand Slam organisé dans la capitale olympique. Les panneaux étaient installés aussi bien dehors que dedans et tout ce petit monde s'affairait pour que le public (plus de 4000 personnes sont espérées par jour) puisse être accueilli dans les meilleures conditions tout au long des trois jours.

Des délégations venues du monde entier

Les premiers journalistes étaient déjà là, de même que les membres des différentes délégations et un simple tour dans la Vaudoise aréna suffisait pour se rendre compte à quel point le judo est un sport universel. En dix minutes, il était possible de croiser des reporters, athlètes ou officiels arméniens, chinois, russes, français, bulgares, indiens, israëliens, ukrainiens, kirghizes et polonais, et cette liste n'est de loin pas exhaustive.

Si le plateau sera magnifique durant les trois jours, l'entrée en lice de la jeune Vaudoise April Fohouo sera un événement particulièrement scruté. En lice avec les -70 kilos, la talentueuse judoka sera en lice samedi.



