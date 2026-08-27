La superstar du judo Clarisse Agbegnenou, mère de deux enfants, revient à la compétition ce week-end à Lausanne. Cinq mois après son deuxième accouchement, elle témoignera de son rapport à la maternité dans sa carrière de haut niveau.

Blick Sport

Comment concilier carrière sportive de haut niveau et maternité? En voilà une grande question qui concerne de nombreuses athlètes femmes. Celle-ci sera abordée le dimanche 30 août, de 13h30 à 14h30 (inscriptions ici), lors d’une conférence organisée en marge du Judo Grand Slam de Lausanne. «Cette action s’inscrit dans le prolongement de l’engagement du Canton en faveur des sportives d’élite et du guide pratique consacré à la conciliation entre carrière sportive et maternité», précise l’État de Vaud.

Pour en discuter, plusieurs actrices du sport seront présentes à la Vaudoise Aréna: Clarisse Agbegnenou, (judokate professionnelle et maman), Sarah Atcho Jaquier (sprinteuse professionnelle et maman), Anne-Sophie Thilo (skipper, administratrice du sport et maman), Mathilde Hyvärinen (spécialiste en activité physique et grossesse).

Clarisse Agbegnenou de retour

La première nommée, superstar du judo français et mondial, est mère de deux enfants (Athéna et Dakota). La multiple championne olympique (3x) et du monde (6x) a su rester au plus haut niveau malgré deux maternités et sera présente pour témoigner de sa résilience.

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Médaillée d’or en -63 kg aux JO de Tokyo 2020, elle avait fait une première pause maternité. Avant de faire de même après les JO de Paris 2024 (médaillée de bronze en -63 kg et d’or par équipes mixtes). «Mon corps change mais je sais que par rapport à l'olympiade d'Athéna, où j'avais mis du temps à reprendre cette masse musculaire, je ne fais que du maintien», a-t-elle déclaré à L’Équipe.

Deux pauses, une famille qui s’est agrandie et désormais les JO 2028 dans le viseur. «Gnougnou» a donc repris l’entraînement seulement deux semaines après son accouchement et combattra à Lausanne pour son retour à la compétition, cinq mois après la naissance de son deuxième enfant.