Troisième fois de suite
Imbattable, «Pogi» signe une nouvelle victoire à Sienne

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté samedi à Sienne les Strade Bianche pour la troisième année consécutive, et pour la quatrième fois dans sa carrière. Il a devancé le jeune Français Paul Seixas.
Publié: il y a 32 minutes
Tadej Pogacar a une fois de plus levé les bras dans les rues de Sienne (archives).
Photo: Marco Alpozzi
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Tadej Pogacar a remporté samedi les Strade Bianche à Sienne pour la troisième année de suite. Le Slovène s’impose pour la quatrième fois et devance le jeune Français Paul Seixas. Le quadruple vainqueur du Tour de France, qui disputait sa première course de l'année, s'est imposé sur les routes et chemins de graviers de Toscane à l'issue d'un raid solitaire de près de 80 kilomètres.

Il a franchi la ligne avec une minute d'avance sur Seixas qui disputait à 19 ans pour la première fois la classique italienne. La troisième place est revenue au coéquipier mexicain de Pogacar au sein de l'équipe UAE, Isaac del Toro, à 1'09 de son leader. Déjà vainqueur à Sienne en 2022, 2024 et 2025, Pogacar, 27 ans, détient désormais seul le record de victoires dans l'épreuve. Il a fait la différence dans le Monte Sante Marie, où son équipe a durci la course. Il a vite compté une minute d'avance sur Seixas, le seul à avoir essayé de l'accrocher.

«C'était plus ou moins planifié qu'on attaque là (au Monte Sante Marie). C'est un beau travail de toute l'équipe, c'était merveilleux de voir tout ce qu'ils ont fait pour que je gagne cette course», a déclaré le champion du monde en titre. Pogacar, 27 ans, a salué la prestation de Seixas qui a lâché Del Toro dans la dernière difficulté, la Via Santa Caterina, juste avant l'arrivée sur la Piazza del Campo. «Ce gamin a répondu présent et va devenir un monstre. On va en entendre parler», a-t-il estimé.

