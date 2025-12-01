DE
Gros coup sur le circuit
Biniam Girmay s'engage pour trois ans avec NSN Cycling Team

L'Érythréen Biniam Girmay roulera les trois prochaines saisons pour NSN Cycling Team. Cette formation construite sur les fondations de l'équipe Israël-PremierTech l'a annoncé lundi.
Publié: 15:40 heures
1/2
Biniam Girmay rejoint la formation à licence suisse NSN
Photo: Christophe Petit Tesson
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Premier Africain à avoir remporté une classique (Gand-Wevelgem en 2022) avant trois succès d'étapes au Tour de France 2024 terminé avec le maillot vert du classement par points, Biniam Girmay (25 ans) débarque de la formation belge Intermarché. Celle-ci est en cours de fusion avec Lotto.

«Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Biniam. Non seulement 2026 marquera un nouveau chapitre pour l'équipe, mais cela en représentera également un pour Biniam, et je ne pouvais imaginer de meilleur moment pour nous lancer ensemble dans cette aventure», a indiqué le manager général de NSN Kjell Carlström.

L'équipe Israel Premier Tech, dont la présence a été dénoncée lors de plusieurs courses cette saison par des manifestants propalestiniens, vient de changer de nom et de structure et est devenue NSN Cycling Team. NSN («Never Say Never») courra sous licence suisse et sa structure sera espagnole, basée à Barcelone et à Gérone, en Catalogne.

