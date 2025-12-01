Cinq ans de bannissement pour trois fans de Young Boys

Trois supporters des Young Boys ont été condamnés à cinq ans d’interdiction de stade à Birmingham après les violences à Aston Villa. Ils écopent en plus de 1700 francs d’amende tandis que les poursuites se poursuivent contre d’autres fans.

ATS Agence télégraphique suisse

Un tribunal de Birmingham, en Angleterre, a condamné trois supporters de Young Boys à cinq ans d’interdiction de stade. Ils devront également s’acquitter d’amendes totalisant environ 1700 francs.

C’est ce qu’a indiqué lundi l’autorité judiciaire compétente, en réponse à une demande de l’agence Keystone-SDA. Auparavant, un autre supporter âgé de 36 ans avait déjà écopé d’une peine de deux mois de prison. Ces décisions font suite aux débordements survenus au stade d’Aston Villa lors du match de Ligue Europa disputé la semaine dernière.

Après ce premier jugement, trois autres hommes – âgés de 18, 24 et 38 ans – ont comparu samedi après-midi devant le Birmingham Magistrates’ Court. À l’issue de l’audience, ils ont été libérés de détention provisoire, a précisé la juridiction.

Le Football Banning Order (FBO) constitue une interdiction de stade officielle, prononcée non pas par un club mais par un tribunal, à la demande de la police ou du ministère public. Elle empêche la personne concernée d’assister à certains matchs ou de se trouver aux abords d’un stade.

Ce dispositif s’applique lorsqu’un individu a participé à des violences ou à des troubles, ou lorsqu’il existe un risque qu’il en commette à l’avenir. La cour de Birmingham a notamment rappelé cet élément dans les motifs de son jugement.

Huit supporters bernois arrêtés

Au total, huit supporters bernois ont été interpellés. Blick a pu s’entretenir avec deux d’entre eux après l’incident. Dans quatre cas, il n’est pas établi si des poursuites ont été engagées. Selon la police, des supporters de Young Boys auraient agressé un policier et lancé des sièges, gobelets de bière et pièces de monnaie en direction des joueurs adverses ainsi que des agents de sécurité.

Le BSC Young Boys a annoncé après la rencontre qu’il souhaitait faire toute la lumière sur ces événements.