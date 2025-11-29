Le président du conseil d'administration du club de football Young Boys, Marcel Brülhart, a annoncé samedi dans les médias son intention de prendre des mesures après les violences commises jeudi par des supporters en Angleterre.

Après les échauffourées qui ont éclaté jeudi lors du match d'Europa League à Birmingham, huit supporters du club bernois ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé un policier.

Marcel Brülhart a exprimé sa déception dans des interviews accordées à des journaux. «Certaines choses sont inexcusables et d'autres se sont mal passées», déclare le président. Certes, il ne s'agit que d'un petit groupe de fans violents qui ne concerne pas l'ensemble des supporters. Mais il note un changement: cette année, il y a une «augmentation notable» du nombre de personnes prêtes à la violence.

Le club souhaite clarifier les raisons de cette tendance avec les organisations de supporters. Il est possible que le club renforce ses efforts en matière de prévention. YB consacre déjà beaucoup de moyens à la sécurité dans son propre stade, au travail avec les supporters et à leur accompagnement lors des matches à l'extérieur. De plus, le club dépend «plus que jamais» de la poursuite des auteurs individuels par la police, ajoute M. Brülhart.

Incident à Aarau

Les supporters du club bernois ont déjà défrayé la chronique cette saison. Après un match de coupe perdu à Aarau fin septembre, des supporters cagoulés ont attaqué la police avec des engins pyrotechniques, des pierres et des barrières de chantier.

Un policier a été blessé et deux voitures de police ont été endommagées. De plus, pendant le match, plusieurs spectateurs bernois ont été brûlés par des engins pyrotechniques allumés dans leur propre camp.