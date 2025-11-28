DE
FR
Un supporter d'YB embarqué - bagarre avec les stewards
0:46
Le méga-scandale en vidéo:Un supporter d'YB embarqué - bagarre avec les stewards

«La situation a dégénéré»
Young Boys risque des sanctions à cause du comportement de ses fans à Birmingham

Malgré un match valeureux à Birmingham, les Young Boys risquent de surtout retenir une soirée gâchée par leurs supporters. Jets de gobelets, intervention de la police, menace d’interruption: l’image du club bernois a de nouveau été écornée en Europe.
Publié: 03:47 heures
|
Dernière mise à jour: 03:49 heures
1/6
Les supporters d'YB ne se sont pas bien comportés face à Aston Villa.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain Kunz

Le dossier des incidents causés par des supporters suisses s’est une nouvelle fois «enrichi» d’un chapitre peu reluisant. Cette fois, ce sont les fans des Young Boys qui ont marqué les esprits lors du déplacement à Birmingham — et pas pour les bonnes raisons. Les débordements ont davantage retenu l’attention que le match lui-même.

Tout démarre après l’ouverture du score logique des Villans, nettement supérieurs. Donyell Malen file célébrer près du poteau de corner, à proximité directe du secteur visiteur. Sa petite danse déclenche aussitôt une pluie de verres de bière. L’un d’eux le touche à la tête. Comme l’attaquant est chauve, la plaie est clairement visible.

Donyell Malen a provoqué les fans de manière stupide en courant volontairement vers les fans bernois. Pire encore: sur son deuxième but, le Néerlandais repart exactement vers la même zone, glisse sur les genoux… avant de s’arrêter juste hors de portée des projectiles qui pleuvent à nouveau. Avec un large sourire.

«Les policiers ne m’ont pas vu», raconte Loris Benito

Trop, c’est trop: la tribune visiteurs explose. La police intervient. L’arbitre, le Bulgare Georgi Kabakov, prévient qu’un nouvel incident entraînera une interruption, voire un arrêt définitif du match. Il demande alors à Loris Benito, capitaine d’YB, de calmer les siens.

Le défenseur raconte :

«Je suis allé vers le virage, mais les policiers ne m’ont pas vu arriver, ils avaient le dos tourné au terrain. Pendant ce temps, les leaders du secteur sont venus vers moi pour discuter. Les policiers ont cru qu’il s’agissait d’une tentative d’intrusion sur le terrain. Et c’est là que tout est parti en vrille.» Des morceaux de sièges finissent par voler. «L’arbitre m’a montré une pièce de cinq francs arrivée sur la pelouse. Il m’a dit que c’était intolérable. Ces jets sont condamnables, c’est évident. Mais c’était vraiment un malentendu», poursuit Loris Benito.

Sanctions en vue pour YB?

Deux supporters sont finalement expulsés du bloc, escortés sous les ovations nourries du public local. Le calme revient progressivement… et le match va à son terme. YB réduit même l’écart grâce à Joël Monteiro et s’incline 2-1.

Mais l’affaire, elle, ne s’arrête pas là. Les médias anglais rappellent un précédent: les supporters du Legia Varsovie, déjà à Villa Park il y a deux ans. Ils avaient écopé de 100 000 euros d’amende pour des jets de projectiles et des fumigènes — sans qu’aucun joueur ne soit blessé.

Dans ce contexte, l’UEFA pourrait sévir encore davantage contre les Bernois. D’autant qu’YB n’en est plus à son premier avertissement, comme les journalistes britanniques n’ont pas manqué de le souligner.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
5
9
12
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
Aston Villa
5
5
12
4
SC Fribourg
SC Fribourg
5
5
11
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
5
5
11
6
Ferencvaros
Ferencvaros
5
4
11
7
SC Braga
SC Braga
5
4
10
8
FC Porto
FC Porto
5
3
10
9
KRC Genk
KRC Genk
5
2
10
10
Celta Vigo
Celta Vigo
5
4
9
11
Lille OSC
Lille OSC
5
4
9
12
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
5
4
9
13
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
5
4
9
14
Panathinaïkos
Panathinaïkos
5
2
9
15
AS Rome
AS Rome
5
2
9
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
4
8
17
PAOK Salonique
PAOK Salonique
5
3
8
18
Bologne FC
Bologne FC
5
3
8
19
SK Brann
SK Brann
5
3
8
20
Fenerbahce
Fenerbahce
5
0
8
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
5
-1
7
22
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
5
-1
7
23
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
FC Bâle
FC Bâle
5
0
6
25
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
5
-3
6
26
Young Boys
Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
5
-5
6
28
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
5
-3
4
29
FC Salzbourg
FC Salzbourg
5
-5
3
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
5
-5
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
5
-5
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
5
-5
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
5
-7
1
34
Malmö FF
Malmö FF
5
-8
1
35
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
5
-13
1
36
OGC Nice
OGC Nice
5
-8
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus