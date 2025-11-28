Malgré un match valeureux à Birmingham, les Young Boys risquent de surtout retenir une soirée gâchée par leurs supporters. Jets de gobelets, intervention de la police, menace d’interruption: l’image du club bernois a de nouveau été écornée en Europe.

Young Boys risque des sanctions à cause du comportement de ses fans à Birmingham

Le dossier des incidents causés par des supporters suisses s’est une nouvelle fois «enrichi» d’un chapitre peu reluisant. Cette fois, ce sont les fans des Young Boys qui ont marqué les esprits lors du déplacement à Birmingham — et pas pour les bonnes raisons. Les débordements ont davantage retenu l’attention que le match lui-même.

Tout démarre après l’ouverture du score logique des Villans, nettement supérieurs. Donyell Malen file célébrer près du poteau de corner, à proximité directe du secteur visiteur. Sa petite danse déclenche aussitôt une pluie de verres de bière. L’un d’eux le touche à la tête. Comme l’attaquant est chauve, la plaie est clairement visible.

Donyell Malen a provoqué les fans de manière stupide en courant volontairement vers les fans bernois. Pire encore: sur son deuxième but, le Néerlandais repart exactement vers la même zone, glisse sur les genoux… avant de s’arrêter juste hors de portée des projectiles qui pleuvent à nouveau. Avec un large sourire.

«Les policiers ne m’ont pas vu», raconte Loris Benito

Trop, c’est trop: la tribune visiteurs explose. La police intervient. L’arbitre, le Bulgare Georgi Kabakov, prévient qu’un nouvel incident entraînera une interruption, voire un arrêt définitif du match. Il demande alors à Loris Benito, capitaine d’YB, de calmer les siens.

Le défenseur raconte :

«Je suis allé vers le virage, mais les policiers ne m’ont pas vu arriver, ils avaient le dos tourné au terrain. Pendant ce temps, les leaders du secteur sont venus vers moi pour discuter. Les policiers ont cru qu’il s’agissait d’une tentative d’intrusion sur le terrain. Et c’est là que tout est parti en vrille.» Des morceaux de sièges finissent par voler. «L’arbitre m’a montré une pièce de cinq francs arrivée sur la pelouse. Il m’a dit que c’était intolérable. Ces jets sont condamnables, c’est évident. Mais c’était vraiment un malentendu», poursuit Loris Benito.

Sanctions en vue pour YB?

Deux supporters sont finalement expulsés du bloc, escortés sous les ovations nourries du public local. Le calme revient progressivement… et le match va à son terme. YB réduit même l’écart grâce à Joël Monteiro et s’incline 2-1.

Mais l’affaire, elle, ne s’arrête pas là. Les médias anglais rappellent un précédent: les supporters du Legia Varsovie, déjà à Villa Park il y a deux ans. Ils avaient écopé de 100 000 euros d’amende pour des jets de projectiles et des fumigènes — sans qu’aucun joueur ne soit blessé.

Dans ce contexte, l’UEFA pourrait sévir encore davantage contre les Bernois. D’autant qu’YB n’en est plus à son premier avertissement, comme les journalistes britanniques n’ont pas manqué de le souligner.