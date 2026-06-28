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L'Argovien signe le doublé
Jan Christen sacré champion suisse, Hirschi au pied du podium

A 22 ans, Jan Christen s'offre un magnifique doublé aux championnats de Suisse sur route. Vainqueur du contre-la-montre, il a dominé la course en ligne dimanche, devançant Valentin Darbellay de 14 secondes.
Publié: il y a 37 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
L'Argovien de 22 ans a remporté la course en ligne d'une main de maître.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Jan Christen a fait coup double aux championnats de Suisse à Courtételle. Après avoir remporté le contre-la-montre, l'Argovien s'est imposé sur la course en ligne dimanche. Celui qui a fêté ses 22 ans vendredi s'adjuge ainsi ses premiers titres de champion chez les élites. Dans les deux disciplines, il succède à Mauro Schmid.

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Dimanche matin, Christen a pris la tête dès le départ et n’a plus été rattrapé sur le parcours de 153 km. Il s’est finalement imposé avec 14 secondes d’avance sur Valentin Darbellay. Le Valaisan s’était détaché de son coéquipier Melk Zumstein peu avant l’arrivée. Zumstein, âgé de seulement 20 ans et originaire du canton d’Obwald, a quant à lui décroché la médaille de bronze avec huit secondes d’avance sur Marc Hirschi.

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