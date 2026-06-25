Stefan Küng a fait son retour en compétition

Lors des championnats suisses de contre-la-montre, Stefan Küng a disputé sa première course depuis sa fracture fin février. Il lui en manque toutefois beaucoup pour faire des débuts parfaits sur le plan des résultats.

Gian-Andri Baumgartner

Stefan Küng a fait son retour à la compétition. C'était ce jeudi, dans le Jura, lors des Championnats suisses de contre-la-montre à Courtételle. Le Thurgovien est revenu après plusieurs mois d'absence pour cause de blessure. Il n’a plus disputé aucune course depuis sa fracture du fémur à la suite d'une chute lors de la classique cycliste Omloop Het Nieuwsblad, fin février.

Dans la course au titre, qu’il a déjà remporté à six reprises, il n’a toutefois eu aucune chance sur les 32,6 kilomètres. Dès le premier temps intermédiaire, il accusait déjà un retard de plus de 40 secondes sur le futur vainqueur, Jan Christen – ce qui correspond à peu près à son retard à l'arrivée, où il termine finalement à la 4e place.

Une course serrée pour l’or

Stefan Bissegger et Yannis Voisard se sont classés entre Jan Christen et Stefan Küng. La lutte pour la victoire s'est avérée particulièrement serrée. Au final, seules 6,6 secondes ont séparé Jan Christen, vainqueur pour la première fois, et Stefan Bissegger.

Ce résultat est toutefois sans doute secondaire pour Stefan Küng pour le moment, car cette pause forcée de près de quatre mois a été la plus longue de sa carrière professionnelle à ce jour – et elle a également signifié son forfait pour deux de ses courses préférées, Paris-Roubaix et le Tour de Suisse.

À la place, Stefan Küng s’est entraîné d’arrache-pied chez lui, pour faire son retour sur le circuit. Son grand objectif: les Championnats du monde de cyclisme qui se tiendront en septembre à Montréal, au Canada. Son retour à la compétition dans le Jura lui a permis de se rapprocher un peu plus de cet objectif.

Marlen Reusser absente du départ

Peu avant la course masculine, le titre de championne de Suisse a également été décerné à Courtételle. Jasmin Liechti a été la plus rapide sur ce parcours d’environ 32 kilomètres – avec une large avance: elle devance de plus de 90 secondes la deuxième, Steffi Häberlin.

La championne du monde de contre-la-montre Marlen Reusser a renoncé à prendre le départ, quelques jours seulement après son triomphe au Tour de Suisse.