Mené 3-1 à mi-parcours, le quatuor emmené par la skip Alina Pätz a su inverser la dynamique.L'équipe suisse défiera dimanche la Suède pour tenter de décrocher une neuvième couronne.

Les Suissesses renversent l'Ecosse et filent en finale à Ostrava

Les Suissesses renversent l'Ecosse et filent en finale à Ostrava

Les Suissesses sont en finale des Championnats d'Europe à Ostrava. Elles ont battu l'Ecosse 4-3 samedi en demi-finale, et affronteront la Suède pour le titre européen dimanche à 10h00.

Après le bronze obtenu lors de l'édition 2025, l'équipe de Suisse tentera de décrocher un 9e sacre continental, après ceux récemment acquis en 2023 et 2024. Devant elle se dresse la Suède, tenante du titre et également invaincue dans ce tournoi, qui a dominé la Lettonie 7-3.

Renée Frigo, Stefanie Berset, Selina Witschonke et la skip Alina Pätz ont su retourner une situation compromise. Après cinq ends, elles étaient menées 3-1 par les Ecossaises, qui semblaient maîtriser leur rencontre. Ces dernières ont pourtant fini par craquer, laissant le quatuor du CC Genève égaliser au 7e end avant de porter l'estocade lors du end suivant.

Les Suisses encore battus

Chez les messieurs, les Suisses menés par le skip Marco Hösli ont terminé leur tour préliminaire par une nouvelle défaite face à la Norvège (10-7). Avant même cette troisième défaite en cinq matches, une qualification pour les demi-finales n'était plus envisageable pour le quatuor du CC Glaris.

Dans ce match sans enjeu face à la Norvège, également déjà éliminée, Justin Hausherr, Simon Gloor, Marco Hösli et Philipp Hösli ont longtemps fait jeu égal. Mais ils se sont fait voler deux pierres lors du 6e end, tandis que leurs adversaires sont parvenus à marquer trois points, sonnant le glas des espoirs helvètes.