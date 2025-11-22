DE
Les Suédoises battues
Les Suissesses brillent pour leur premier match à l’Euro

Les Suissesses ont brillamment réussi leurs débuts lors des Championnats d'Europe à Lohja, en Finlande. Les Zougoises ont battu les Suédoises 10-5 lors du match d'ouverture.
Les Européens de Lohja servent de préparation aux JO de Cortina
Photo: Giovanni Auletta
Les Suissesses ont parfaitement lancé leur campagne aux Championnats d’Europe à Lohja, en Finlande. L’équipe zougoise s’est imposée 10–5 face aux Suédoises lors du match d’ouverture.

Les filles emmenées par la skip Corrie Hürlimann ont fait la différence au septième end, lorsque les Suédoises ont commis trop d'erreurs, permettant à l'équipe de Zoug de marquer cinq points. Celine Schwizgebel, Stefanie Berset, Marina Loertscher et Corrie Hürlimann peuvent confirmer leur bon début samedi soir à partir de 18h30 contre l'Italie.

