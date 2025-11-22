Les Européens de Lohja servent de préparation aux JO de Cortina
Photo: Giovanni Auletta
ATS Agence télégraphique suisse
Les Suissesses ont parfaitement lancé leur campagne aux Championnats d’Europe à Lohja, en Finlande. L’équipe zougoise s’est imposée 10–5 face aux Suédoises lors du match d’ouverture.
Les filles emmenées par la skip Corrie Hürlimann ont fait la différence au septième end, lorsque les Suédoises ont commis trop d'erreurs, permettant à l'équipe de Zoug de marquer cinq points. Celine Schwizgebel, Stefanie Berset, Marina Loertscher et Corrie Hürlimann peuvent confirmer leur bon début samedi soir à partir de 18h30 contre l'Italie.
