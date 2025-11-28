L'équipe suisse masculine de curling s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Europe en Finlande, battant l'Italie 8-7 en demi-finale. Menée par Yannick Schwaller, l'équipe affrontera la Suède en finale.

Les Suisses en finale du championnat d'Europe de curling face à la Suède

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse masculine s'est imposée lors de la demi-finale du championnat d'Europe en Finlande. Menée par le skip Yannick Schwaller, elle est venue à bout de l'Italie 8-7.

Les deux équipes, à égalité après 7 ends (5-5), se sont longtemps rendu coup sur coup. Benoît Schwarz-Van Berkel a forcé la décision en fin de match, en expulsant la pierre transalpine pour réaliser un coup de deux décisif.

Meilleur résultat dans ce tournoi

Le quatuor du CC Genève était déjà venu à bout des Italiens lors de l'avant-dernier match du round robin sur le score serré de 9-8. Schwarz-Van Berkel avait déjà glissé la pierre parfaite en fin de rencontre pour réaliser un coup de trois.

En finale, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller retrouveront les Suédois, qui ont infligé leur première défaite du tournoi aux Ecossais (8-5). Les hommes du CC Genève ont déjà réussi leur tournoi, eux qui avaient pour meilleur résultat au championnat d'Europe jusqu'ici une médaille de bronze lors de l'édition 2023.