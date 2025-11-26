DE
En demi-finale?
La Suisse cartonne aux européens de curling

Les curleurs suisses ont fait le job mercredi aux Championnats d'Europe en Finlande. Ils ont remporté leurs deux matches, battant le Danemark 9-3 et l'Italie 9-8.
Publié: 21:50 heures
|
Dernière mise à jour: 21:52 heures
Écouter
Benoit Schwarz-van Berkel a réussi un dernier coup magnifique pour donner la victoire contre l'Italie
Photo: Chris Young
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le quatuor du CC Genève composé de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller n'a pas été inquiété par des Danois qui n'ont pas encore gagné dans ce tournoi. Ils ont forcé leurs adversaires à l'abandon après un coup de trois au 9e end.

Ce fut nettement plus disputé ensuite face à l'Italie. Menés 8-6 au 9e end, les Suisses ont réussi à faire un coup de trois pour enlever le match 9-8 grâce à pierre parfaite de Schwarz-Van Berkel.

Les Genevois boucleront le round robin jeudi contre la Norvège (13h) pour une place en demi-finale qui aura lieu vendredi.

Victoire également chez les dames

Les Suissesses ont, elles aussi, signé un cinquième succès, mais en huit matches. Face aux Tchèques, qui n'avaient encore remporté aucune victoire dans le tournoi, Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et la skip Corrie Hürlimann se sont imposées difficilement 7-5. Avant la dernière manche, dans laquelle les Suissesses avaient l'avantage de la dernière pierre, le score était de 5-5.

Les Zougoises disputeront leur dernier match du round robin jeudi dès 8h contre la Norvège qui compte le même nombre de victoires et de défaites.

